شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ 50 وعايز تعمل رجيم.. نصائح عند اتباع الصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر

يتبع الكثيرون الصيام المتقطع للتخلص من الوزن الزائد، حيث يتبع الكثير الصيام المتقطع لإنقاص الوزن، ويوصي خبراء التغذية والأطباء بالصيام المتقطع لفقدان الوزن بشكل صحي والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ولكن وفقا لموقع " prevention"، إذا كنت من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن بعض المزايا للصيام المتقطع.

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع هو نظام غذائي حيث يمكنك تناول الطعام في فترات معينة، لا يوجد جدول زمني محدد للصيام المتقطع، لكن معظم الناس يتبعون أحد ثلاثة أنواع رئيسية من الصيام المتقطع: نظام 16:8 الغذائي ، أو نظام 5:2 الغذائي ، أو الصيام لمدة 24 ساعة.

يسمح لك نظام 16:8 الغذائي بتناول الطعام خلال ثماني ساعات من اليوم والصيام لمدة 16 ساعة أخرى، في معظم الحالات، يبدو هذا مثل التوقف عن تناول الطعام في وقت معين، مثل الساعة 6 مساءً، والانتظار لتناول الطعام مرة أخرى حتى وقت معين في الصباح، مثل الساعة 10 صباحًا.

بموجب نظام 5:2، تتناول النساء أقل من 500 سعر حراري يوميًا لمدة يومين غير متتاليين في الأسبوع (بالنسبة للرجال، يكون أقل من 600 سعر حراري). ثم تتناولين الطعام بشكل طبيعي في الأيام الأخرى من الأسبوع.

فوائد الصيام المتقطع لمن تجاوزوا الخمسين

هناك بعض الفوائد التي من المحتمل أن تحصل عليها بها إذا حاولت الصيام المتقطع لأكثر من 50 عامًا.

فقدان الوزن

هذا هو السبب الرئيسي وراء محاولة العديد من الأشخاص الصيام المتقطع، وجدت الأبحاث أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، ولكن لم يثبت أنه أكثر فعالية من تناول سعرات حرارية أقل.

في الأساس، يعتبر الصيام المتقطع بديلاً عن تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا، إذا كنت لا تفضل تقييد السعرات الحرارية، الصيام المتقطع قد يكون خيارًا جيدًا لفقدان الوزن.

حساسية أفضل للأنسولين

أظهر الصيام المتقطع نتائج واعدة في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات الجلوكوز أثناء الصيام، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من مرض السكري من النوع 2.

قد يساعد في تحسين صحة قلبك

الصيام المتقطع قد يخفض مستويات الالتهاب في جسمك، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ما هي كمية البروتين التي تحتاجها المرأة فوق سن الخمسين؟

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا للصيام المتقطع، فمن المهم التركيز على التغذية الجيدة أثناء فترات تناول الطعام، وهذا يعني التركيز على مزيج صحي من البروتين والدهون والألياف.

أما بالنسبة لكمية البروتين التي يجب تناولها، فهذا يعتمد على كل حالة، فهناك عدة عوامل تؤثر على احتياجات البروتين، بما في ذلك العمر ومستوى النشاط.

ولكن الكمية اليومية الموصى بها من البروتين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هي 0.8 جرام/كجم من وزن الجسم (0.36 جرام/رطل أو 51 جرامًا من البروتين لشخص يزن 140 رطلاً أو 65 جرامًا لشخص يزن 180 رطلاً.

ومع ذلك، يقترح بعض الخبراء أن كبار السن يحتاجون إلى المزيد من البروتين للحفاظ على كتلتهم العضلية أو 1.2-2.0 جرام/كجم (0.54-0.91 جرام/رطل من وزن الجسم).

هل الصيام المتقطع آمن للنساء فوق سن الخمسين؟

الصيام المتقطع آمن بشكل عام للنساء فوق سن الخمسين، لكن كل شخص يختلف عن الآخر، يمكن أن يكون الصيام المتقطع آمنًا لأي شخص فوق سن الخمسين إذا لم يكن مصابًا بمرض السكري من النوع 2 أو النوع 1 ويحتاج إلى الأنسولين، أو يعاني من نقص سكر الدم، أو يتناول أدوية تتطلب تناولها مع الطعام.

