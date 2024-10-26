شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك التهاب فى الحلق.. لا تتناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

في ظل تغيرات الفصول، واقتراب قدوم فصل الشتاء، ومع الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، تأتي العديد من الأمراض المعدية مثل التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد والحمى الفيروسية واحتقان الأنف، وعند الإصابة بالتهاب الحلق يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تزيد من حدة الأعراض، وفي حين قد توفر أطعمة ومشروبات أخرى الراحة، يمكن أن تؤدى عوامل مثل الفيروسات والبكتيريا والحساسية والمهيجات البيئية إلى التهاب الحلق، ما يجعل من الصعب تناول الطعام والبلع، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

ومع ذلك قد يكون من المفيد تناول أو تجنب بعض الأطعمة أثناء التهاب الحلق، وفيما يلى.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها لعدم تفاقم الحالة..

الأطعمة المقرمشة

يجب تجنب الأطعمة المقرمشة أو الجافة أو الصلبة لأنها قد تكون صعبة ومؤلمة عند بلعها، ومن الأمثلة على ذلك رقائق البطاطس والمقرمشات والحبوب الجافة والخضراوات النيئة.

الفواكه الحمضية

يمكن أن تسبب الفواكه والعصائر الحمضية مثل العنب والجريب فروت والأناناس والبرتقال تهيج الحلق، كما تندرج صلصة الطماطم ضمن هذه الفئة.

التوابل

يجب تجنب التوابل والبهارات الحارة، بما فى ذلك الصلصات والفلفل الحار لأنها يمكن أن تتسبب فى تفاقم ألم الحلق.

منتجات الألبان

قد تتسبب منتجات الألبان فى جعل المخاط أكثر سمكًا، ما قد يؤدى إلى تفاقم التنقيط الأنفى الخلفى، لذلك قد يكون من المفيد الحد من تناول الحليب والجبن، والجبن القريش والآيس كريم إذا كنت تعانى من التهاب الحلق.