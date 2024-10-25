“طبية” جامعة الملك سعود توقّع 15 مذكرة تعاون في ملتقى الصحة العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي في نسخته السابعة تحت شعار “استثمر في الصحة” في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، 15 مذكرة تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشملت توقيع 5 مذكرات تعاون مع وزارة الصحة مع كل من إدارة قياس مؤشر الجودة وبرنامج أداء الصحة، والإدارة العامة للبحوث والدراسات، وبرنامج الرعاية الصحية المنزلية، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل، ومستشفى صحة الافتراضي لتعزيز التحول الرقمي والرعاية الصحية الافتراضية، كما تم توقيع 3 مذكرات تعاون مع مستشفى جونز هوبكنز أرامكو لتعزيز التعاون بمجالات إدارة التكاليف، والتدريب الطبي والابحاث، والخدمات الصحية، و 7 مذكرات مع شركات القطاع الخاص والجمعيات الصحية حول تطوير مراكز التدريب والابتكار الطبي بمجال الخدمات الإشعاعية، وتعزيز السياحة الصحية والتدريب، وتطوير إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي والأبحاث الاكتوارية، وتعزيز الابتكار في الأجهزة والصناعة الطبية، ومجال الخدمة المجتمعية، وتبادل الخبرات في تدريب الممارسين الصحيين، ودعم الأبحاث العلمية، وحلول الصحة الرقمية.

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