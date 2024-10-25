شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح كيف تحسن النباتات صحته النفسية.. 5 أنواع تمنحك الهدوء والراحة والان مع تفاصيل الخبر

هل تساءلت يومًا عن سبب شعورك بالهدوء أثناء العناية بالورود أو مجرد الجلوس وسط الخضرة، الأمر لا يتعلق فقط بجمال الطبيعة، بل هناك أسباب وراء الشعور.



تظهر الدراسات حسب موقع " هيلث سايد"، أن لمس النباتات باليدين يمكن أن يخفف من التوتر ويعزز من الرفاهية العاطفية، سواء كنت تعتني بنبات منزلي صغير أو تقضي ساعات في الطبيعة، فإن الفوائد لا يمكن إنكارها، لذا، إذا كنت تريد الشعور بنفس الهدوء إلى الداخل، هناك بعض النباتات التي يمكنك الاحتفاظ بها في منزلك أو مكتبك، واكتشف كيف يمكن لهذه النباتات الخضراء أن تريح عقلك وجسدك.



يمكن أن يؤثر التوتر على كل من جسدك وعقلك، فيؤدي إلى اضطراب النوم، وتغيير الحالة المزاجية، بل وحتى إضعاف جهاز المناعة، ولكن هناك طريقة بسيطة لمكافحة هذا وهو إعادة الاتصال بالطبيعة، مجرد لمس الزهور أو النباتات بيديك يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر، مما يساعدك على استعادة مزاجك المبهج.



لا تقدم النباتات جمالاً جمالياً فحسب، بل تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الصحة العقلية، فمن خلال إطلاق مواد كيميائية طبيعية تعزز إنتاج هرمونات تحسين الحالة المزاجية مثل السيروتونين والإندورفين، تساعد النباتات في تقليل مستويات التوتر.



وقد وجدت دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب أن المشاركين الذين قضوا وقتاً في لمس النباتات فقط شعروا بالسلام الفسيولوجي، وبناءً على هذه النتائج، يقترح الباحثون أن فعل لمس النباتات له تأثير مهدئ غير مقصود ولكنه قوي، مما يجعل الطبيعة حليفاً طبيعياً لتخفيف التوتر.

5 نباتات تساعد على تخفيف التوتر اللافندر:

يُعرف عطر اللافندر بقدرته على تخفيف القلق والأرق، مما يجعله علاجًا فعالًا لهذه الحالات، كما يمكن للون اللافندر الأرجواني أن يعزز ديكور منزلك ويحسن حالتك المزاجية على الفور.

الياسمين:

تساعد رائحة الياسمين المهدئة والجذابة على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة العقلية.

نباتات الثعبان (سانسيفيرياس) :

تشتهر نباتات الثعبان، المعروفة علميًا باسم سانسيفيرياس، بخصائصها المنقية للهواء، وفي حين تعمل هذه النباتات على تنقية الهواء عن طريق تقليل الملوثات السامة وزيادة إنتاج الأكسجين، فإنها تساهم أيضًا في خلق بيئة خالية من التوتر.

الريحان:

له تأثيرات مضادة لنقص الأكسجين، مما يساعد على تجديد البيئة. ويُعتقد أيضًا أنه يمتلك خصائص تكيفية تساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد.

الصبار

الصبار معروف بخصائصه الطبية العديدة، وهو نبات آخر يحظى بتقدير كبير لتعزيز الصحة الجيدة وتقليل التوتر.

