شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات في نمط حياتك لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع حالات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب، يجب التأكيد على اتباع نمط حياة صحى وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة القلب.

وفقا لموقع " healthsote"، هذا الارتفاع في حالات النوبات القلبية غالبًا ما يكون بسبب عوامل نمط الحياة مثل الإجهاد المزمن والحرمان من النوم واختيارات الطعام غير الصحية، من بين أمور أخرى، ولكن الالتزام البسيط والسهل مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا أو ممارسة اليوجا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا ويحمي قلوبنا على المدى الطويل.

نمط الحياة المستقر والروتينى يؤدي إلى تفاقم الوضع

تؤدي قلة الحركة، إلى جانب التحول من الأنظمة الغذائية الذكية التقليدية إلى الأطعمة شديدة المعالجة، إلى زيادة الالتهاب في الجسم، مما يؤدي إلى اضطراب مستويات الدهون الحيوية، من الضروري تغطية التمارين الرياضية من كلا الجانبين - لا يساهم قلة التمارين الرياضية في هذه المشكلات فحسب، بل إن الإفراط في ممارسة الرياضة، وخاصةً عند دمجها مع الحرمان من النوم، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

جودة النوم.. عامل مهم يتم تجاهله كثيرًا

الحرمان من النوم أمرًا طبيعيًا في عالم اليوم سريع الخطى، ولكنه مصدر قلق شديد غالبًا ما يتجاهله الأفراد، يؤدي قلة النوم إلى إحداث فوضى في القلب والجهاز المناعي، كما أنه يزيد من الالتهاب ويؤثر على عملية التطهير الطبيعية للجسم، ويؤدي الافتقار المستمر للنوم إلى ارتفاع ضغط الدم ويضع ضغطًا على القلب أيضًا، النوم هو الوقت الذي يقوم فيه الجسم بإصلاح نفسه، وبدون الراحة الكافية، تتعرض عملية التعافي الحيوية هذه للخطر، مما يجعل النوبات القلبية أكثر احتمالية بمرور الوقت.

السيطرة على الإجهاد

كما أنه أمر بالغ الأهمية لمنع المشاكل المتعلقة بالقلب، تساهم مستويات التوتر المرتفعة بشكل مباشر في مشاكل القلب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الالتهاب المزمن الناجم عن ارتفاع مستوى الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في الجسم، يخلق هذا الالتهاب أرضًا خصبة لأمراض القلب، غالبًا ما يلقي الناس باللوم على مستويات الكوليسترول في النوبات القلبية، وفي حين أن هذا مهم، فإن الجاني الأول هو الالتهاب غير المنضبط، في حين لا يمكننا تجنب التوتر، يمكننا التحكم في كيفية إدارته.