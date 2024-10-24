هل ترغبين في الحمل وأنت في الأربعين؟ هناك 7 طرق للتعامل مع المخاطر المحتملة

فرص الحمل في سن الأربعين

حامل وكوب من اللبن

فرصة المرأة في الحمل خلال الأربعينيات من العمر تبلغ نحو 20 بالمائة، بينما تنخفض النسبة إلى 15 بالمائة خلال منتصف الأربعينيات من العمر.

وبعد سن 45 تقل فرص الحمل حيث تبدأ عدد البويضات في الانخفاض، وينخفض أيضاً معدل الخصوبة؛ حيث لا تعتمد الخصوبة المنخفضة على عدد البويضات بل على جودة البويضات أيضاً.

وبعد ال40 تكون معظم البويضات التي يطلقها المبيض غير صحية تماماً، وأكثر عرضة للإصابة بتشوهات صبغية، ما يزيد من مخاطر الإجهاض والعيوب الخلقية للجنين.

من التجارب التي تحمل الكثير من التحديات، وبجانبها تظهر فرصة رائعة لحياة أسرية سعيدة، والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة زادت نسبة النساء اللاتي يحملن في هذا العمر، لهذا فالأمر يستدعي التعرف على أسباب تأخر الحمل أولا، و التغيرات الصحية والنفسية التي تهر عند الوصول لهذا العمر، ثم شرح لبعض التحديات والمخاطر التي ستواجه الحامل وطرق للتعامل معها، إلى جانب شرح للدكتور عبد المجيد موافي أستاذ النسا والتوليد لبعض النصائح الإيجابية للراغبات في تجربة الإنجاب بعد الأربعين.

هل يؤثر سن الوالدين في صحة الحامل والجنين؟

الأسباب التي تؤجل الحمل حتى الأربعين:

الرغبة بالاستقرار المهني يعطل الحمل

الاستقرار المهني والمالي:

التغيرات الجسدية والنفسية:

حامل تشعر بتغيرات مزاجية

الفحوصات الطبية اللازمة:

نصائح لحمل صحي في الأربعين

حامل تعد حقيبة الولادة

مضاعفات الحمل في سن الأربعين

حامل تعاني من مشكلة قلبية

ارتفاع ضغط الدم

تسمم الحمل

سكري الحمل

المشيمة المنزاحة

انفصال المشيمة

الإجهاض

الحمل في الأربعين يمكن أن يكون تجربة غنية ومجزية، مع بعض التحديات التي يمكن التغلب عليها، وبالاستعداد الجيد والاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، يمكن أن تعيش صاحبة التجربة أمومة رائعة، ولهذا القرار المتأخر أسباب سنتعرف عليها:الكثير من النساء يفضلن الانتظار حتى تحقيق الاستقرار في حياتهن المهنية والمالية قبل اتخاذ قرار الحمل، كما أن النساء في هذا العمر بالتحديد، غالبًا ما يعتقدن أنهن أكثر نضجًا واستعدادًا لتحمل مسؤوليات الأمومة، بجانب أن التقنيات الحديثة والتطور في تقنيات الخصوبة والعلاج المتاح، يساعد النساء على الحمل بشكل أسهل.تأتي مرحلة الحمل في الأربعين مع مجموعة من التغيرات الجسدية والنفسية التي ينبغي على النساء الاستعداد لها مثل:قد تشهد المرأة تغييرات في مستويات الهرمونات، مما قد يؤثر على مزاجها وصحتها العامة، وقد تواجه النساء الحوامل في الأربعين مخاطر أكبر مثل: سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم، و زيادة احتمال حدوث مضاعفات في الولادة، وقد تشعر النساء بقلق أكبر حول الحمل والولادة، خاصةً مع الضغوط المجتمعية.من الضروري إجراء فحوصات طبية دقيقة للتأكد من صحة الأم والجنين، تشمل هذه الفحوصات:فحوصات الدم: للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية مثل فقر الدم أو نقص الفيتامينات.فحص وظائف الغدة الدرقية: لأن اختلال وظيفة الغدة قد يؤثر على الحمل.الفحوصات الجينية: يُنصح بها لتحديد المخاطر المحتملة للعيوب الخلقية.: اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبروتينات، وتناول المكملات الغذائية مثل حمض الفوليك ويعتبر ضروريًا.: تساعد التمارين المنتظمة على تحسين اللياقة البدنية وتعزيز الصحة العامة، استشيري الطبيب حول التمارين المناسبة، والحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لتعزيز الصحة النفسية والجسدية.: البحث عن الدعم العائلي تواصلي مع الأصدقاء والعائلة للحصول على الدعم العاطفي والنفسيالانضمام إلى مجموعات دعم: التواصل مع نساء أخريات يشاركنك نفس التجربة يمكن أن يكون مفيدًا.: تساعدك هذه الدورات على فهم ما يمكن توقعه خلال الولادة وكيفية التعامل مع الألمإعداد خطة ولادة: التفكير في خيارات الولادة المختلفة، مثل الولادة الطبيعية أو القيصرية، يمكن أن يساعد في تقليل القلق.أولى المشكلات الصحية هي ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن زيادة الوزن في أثناء الحمل ستؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كانت الحامل تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم قبل حدوث الحمل، لذا تُوصى المرأة الحامل بمراقبة ضغط دمها باستمرار طوال أشهر الحمل، ومراجعة الطبيب فوراً في حال المعاناة من ارتفاع واضح في ضغط الدم.وثاني المشاكل تتمثل في ان النساء الحوامل فوق سن الأربعين لديهن مخاطر للإصابة بتسمم الحمل بشكل كبير، وحدوث مضاعفات مثل: النوبات القلبية المفاجئة، والسكتة الدماغية.يزداد خطر الإصابة بسكري الحمل للنساء فوق عمر 40 عاماً؛ وذلك لأن هرمونات الحمل بالجسم لا يستجيب للأنسولين؛ ما يرفع خطر الإصابة بسكري الحمل بشكل كبير، وقد ينتهي الأمر بانخفاض نسبة السكر في الدم لدى الطفل عند الولادة؛ ما يتسبب بإصابته بمشكلات بالتنفس وتلف المخ ونوبات الصرع لدى البعض منهم.المشيمة المنزاحة هي حالة يتم فيها زرع المشيمة في الجزء السفلي -عنق الرحم- وتظهر هذه الحالة أكثر عند النساء فوق سن الـ40.ويمكن أن تسبب المشيمة المنزاحة نزيفاً قبل الولادة وفي أثنائها، وقد يكون هذا النزيف شديداً، و يُحتاج إلى علاج طبي طوال فترة الحمل، ما يعرض الحامل لمخاطر الولادة المبكرة.انفصال المشيمة يُصاب به الكثير من الحوامل خلال الثلث الثالث من الحمل، ويُعد السبب الرئيسي لوفاة الجنين في معظم الحالات، كما تعاني الأمهات الحوامل المصابات بانفصال المشيمة من نزيف وألم في الرحم، وانقباضات مستمرة، بجانب اضطرابات في معدل ضربات قلب الجنين.تزداد فرص انتهاء الحمل بالإجهاض عندما تكون الأم فوق سن الأربعين، وهناك مضاعفات أخرى مثل التشوهات الجينية، ومشكلات الكروموسومات؛ حيث تميل النساء الأكبر سناً إلى أن يكون لديهن بويضات أضعف، فإذا استمرت هذه البويضات في الحمل؛ فإن الطفل معرض لخطر متزايد للإصابة بمتلازمة داون.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.