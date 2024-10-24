وزير الاستثمار يستعرض آفاق الاستثمار في القطاع الصحي خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى الصحة العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، آفاق الاستثمار في القطاع الصحي وذلك خلال الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي بنسخته السابعة بعنوان “استثمر في الصحة: بناء رؤية المستقبل” بمشاركة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وقد تناول معالي وزير الاستثمار في الجلسة المجالات الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الصحي، حيث أكد أن إستراتيجية التحول الصحي ضمن رؤية 2030 هي من أكبر عوامل التمكين في المملكة من خلال مساهمتها في رفع جودة الحياة والنمو الاقتصادي. وذكر معالي وزير الاستثمار خلال حديثه أن السوق الصحي السعودي يعتبر من أكبر أسواق الرعاية الصحية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود ذلك إلى حجم الاقتصاد السعودي، وحجم الإنفاق على تحسين جودة الرعاية الصحية، وزيادة عدد السكان، والبنية التحتية الصحية المتقدمة.

كما تحدث عن الإصلاحات، والمبادرات، وأنها مع تضافر جهود القطاعات الحكومية المختلفة، فإن المملكة تحتل المرتبة 6 بين 64 دولة في مؤشر البنية التحتية الصحية،

وأشار معالي الفالح إلى أن مستهدف المملكة حسب برنامج تحول القطاع الصحي هو تحقيق زيادة في مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية إلى 22%، خاصةً مع إستراتيجيات البحث العلمي والابتكار، وإستراتيجيات التقنية الحيوية, مؤكدًا أن الرياض ستصبح مركزًا مهمًا في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن المملكة مستعدة لتقود التحديات العالمية التي يواجهها العالم في القطاع الصحي وتحويلها إلى فرصة عظيمة للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن ملتقى الصحة العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمدينة الرياض، يمثل منصة ووجهة عالمية لمناقشة آخر التطورات الصحية واستعراض أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية, وشهد إقامة العديد من الجلسات الحوارية ومنها قمة القادة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص كما حظي بحضور ومشاركة العديد من القطاعات الحكومية ذات الصلة وكبرى الشركات الصحية من داخل وخارج المملكة.

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