وزير الموارد البشرية يناقش الاستثمار في الكفاءات البشرية في القطاع الصحي بملتقى الصحة العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ناقش معالي معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, الاستثمار في الكفاءات البشرية في القطاع الصحي خلال الجلسة الحوارية بعنوان “استثمر في الصحة: بناء رؤية المستقبل” المقامة ضمن أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

وقد تناولت الجلسة الجوانب الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الصحي، ومنها الاستثمار في الكوادر الصحية، حيث عبر معاليه عن فخره بأبطال الصحة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث كانت قبل سنوات تصل إلى 1,700,000 شاب وفتاة، بينما وصل العدد اليوم في أربعة أعوام إلى 2,350,000 ممارس ومتخصص.

وأشار إلى نمو نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصحي الخاص التي كانت قبل خمس سنوات أقل من 20% والآن تجاوزت الهدف حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة بنسبة 35%.

وأفاد معاليه أن الوزارة أطلقت خلال السنوات الأربع الماضية 50 قرارًا نوعيًا للتوطين في مجالات مختلفة، شملت القطاع الصحي، مؤكدًا على أن القطاع الصحي يشهد حراكًا ضخمًا وغير مسبوق لاسيما على صعيد الاستثمارات والشراكات المحلية والأجنبية.

مما يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يستضيف العديد من الجلسات بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء وأكثر من 500 متحدث، من خلال 5 منصات رئيسية وهي: قمة القادة، ومنتدى المستثمرين، ومنتدى الصحة الرقمية، ومنتدى التميز الطبي، ومنتدى التحول الصحي.

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