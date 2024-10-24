مفتي عام المملكة يدعو لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعا سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الجميع إلى المبادرة بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أهمية التطعيم للوقاية من مضاعفات المرض والحد من انتشار العدوى.

وبيّن سماحته أن اللقاح يعد -بإذن الله- أداة فعالة في حماية جميع الفئات العمرية وخصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي، داعيًا إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية كوسيلة للحفاظ على الصحة العامة والصادرة عن الجهات الرسمية الموثوقة وأولها وزارة الصحة.

وشدد سماحته على أن الالتزام بأخذ اللقاح يتماشى مع القيم الشرعية التي تدعو إلى الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع من الأذى، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الصحة والجهات المعنية في تعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير خدمات التطعيم في جميع أنحاء المملكة، بما يضمن سهولة الوصول إليها عبر مراكز الرعاية الصحية وتطبيق “صحتي” .

وسأل سماحة المفتي العام الله أن يوفق قيادة المملكة لما فيه الخير، ويسدد جهودها المستمرة ويعين الجهات المختصة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الصحية، مشيدًا بما تبذله الدولة من مساعٍ مستمرة لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وسلامته.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط