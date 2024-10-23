شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يجب غسل ملاءات السرير أسبوعيا؟ إهمال نظافتها يسبب هذه الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

ينتج جسمك حوالى 100 لتر من العرق في السرير كل عام ويتخلص من ما يقرب من 30-40 ألف خلية جلد ميتة يوميًا، وبالتالي، فإن مزيج العرق واللعاب والقشرة وخلايا الجلد الميتة وحتى جزيئات الطعام يجعلها البيئة المثالية لمجموعة كاملة من مسببات الأمراض القاتلة مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وحتى الحشرات الصغيرة، لتنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، بحسب موقع "تايمز ناو."

وذكرت الدراسات أنه في غضون أسبوعين فقط، يمكن أن تحتوي أغطية الوسائد على ما يقرب من 40 ضعف كمية البكتيريا الموجودة في وعاء الحيوانات الأليفة - بينما تحتوي الملاءات على 5.4 أضعاف البكتيريا الموجودة في حامل فرشاة الأسنان.

الآثار الجانبية الخطيرة لعدم غسل ملاءات السرير وأغطية الوسائد

عدم غسل أو تنظيف أغطية السرير بانتظام يجلب العديد من الأضرار إلى الملاءات - بما في ذلك عث الغبار والفطريات والبكتيريا والعفن وحتى بق الفراش. تسبب هذه الملوثات المعروفة مشاكل صحية خطيرة، بعضها يشمل:

ظهور البثور على الجلد

عندما يتلامس جلدك مع الفراش المتسخ، فإن المخاطر الخفية في ألياف القماش تؤثر عليه على الفور.

يمكن أن تؤدي البكتيريا والعث وبق الفراش إلى ظهور البثور والرؤوس البيضاء والحكة.

يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل جلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما ويمكن أن تجعل هذه المشاكل أسوأ.

يمكن أن تكون الإصابة ببق الفراش مرهقة، يمكن أن تسبب اللدغات الألم وقد تترك ندوبًا.

العدوى الفطرية والبكتيرية

إن خطرًا آخر على الجلد من النوم على ملاءات متسخة هو الإصابة بالعدوى الفطرية والبكتيرية.

وجدت دراسة جديدة أن الملاءات التي لم يتم غسلها لمدة أسبوع تحتوي على 24631 بكتيريا أكثر من مقابض أبواب الحمام.

النوم على ملاءات غير مغسولة ينشر عدوى مثل:

-السعفة

-آفات الجلد

-أظافر القدم المتفتتة

-الالتهاب الرئوي

يمكن أن تسبب هذه العدوى طفح جلدي وحكة شديدة وقد تترك ندوبًا.

الحساسية ومشاكل التنفس

وفقًا للأطباء، تسبب الجراثيم أنواعًا مختلفة من الحساسية، بما في ذلك ضيق التنفس ومختلف مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

يمكن أن تؤثر مشاكل التنفس الناجمة عن مناطق النوم المتسخة على الحياة وتجعل الأمور صعبة التعايش معها. حتى أن النوم على ملاءات لم يتم غسلها لفترة طويلة يؤدي إلى إثارة الربو ويجعل الحساسية أسوأ.

يمكن للأطفال في مثل هذه الأماكن أيضًا مواجهة حساسية جديدة ومشاكل في التنفس.

الأرق وقلة النوم

عند الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية، قد تستيقظ غالبًا في الليل بسبب الألم أو الحكة - مما يؤدي إلى الأرق والشعور بعدم الارتياح.

وقال الأطباء أن هذا يزعج دورة النوم - مما يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد لكل من العقل والجسم.

وذكرت الدراسات أن الأرق ومشاكل النوم الأخرى يمكن أن تأتي من العفن والبكتيريا والبق التي قد تكون موجودة على الأغطية المتسخة.

كم مرة يجب أن تغسل الأغطية وملاءات السرير؟

يقول الأطباء أنه يجب غسل الأغطية وملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع، جنبًا إلى جنب مع:

-لا تأكل وجباتك في السرير

-لا تحتضن الحيوانات الأليفة على سريرك

-لا تنامى مع وضع المكياج أو منتجات العناية بالبشرة الثقيلة

-احرص على أن تكون درجة حرارة الغرفة مريحة لتجنب التعرق