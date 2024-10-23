شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: سرطان الثدي السبب الرئيسى للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية ، إن سرطان الثدي يعد السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء على مستوى العالم، حيث يسبب حالة وفاة واحدة من كل 6 وفيات بين الإناث، وفي كل عام، يمثل سرطان الثدي حوالي 25٪ من جميع أنواع السرطان التي تُشَخَّص لدى النساء، وفي إقليم شرق المتوسط، أُبلِغَ عن أكثر من 130000 حالة جديدة في عام 2022، مما يؤكد الحاجة المُلحة إلى إذكاء الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتهدف حملة أكتوبر الوردي العالمية إلى زيادة الوعي بشأن الوقاية من سرطان الثدي، وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التقدم في السن، والسمنة، ومحدودية النشاط البدني، واستهلاك الكحول، والعلاجات الهرمونية المحددة لما بعد انقطاع الطمث، وفي حين أن 5-10٪ فقط من سرطانات الثدي وراثية، فإن التاريخ العائلي لسرطان الثدي ينبغي أن يدفع النساء إلى اتخاذ خطوات استباقية للحد من احتمال الإصابة بالمرض.

ومن الضروري أن تكون النساء من جميع الأعمار على دراية بتغيرات الثدي من خلال الفحص الذاتي المنتظم للثدي، ويؤدي التشخيص والعلاج المبكران إلى تحسُّن كبير في معدلات النجاة، وينبغي أن تفكر النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 40 عامًا في إجراء تصوير الثدي بالأشعة بانتظام في المرافق التي تقدم خدمات الفحص، وينبغي للمهنيين الطبيين اغتنام كل فرصة لإجراء الفحوص السريرية للثدي للنساء في مرافق الرعاية الصحية، لا سيّما في البيئات المحدودة الموارد.

وتتسبب البيئات المحدودة الموارد، التي تفتقر غالبًا إلى إمكانية الكشف المبكر والعلاج الشامل، في 70% من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، والتفاوت في معدلات النجاة يبعث على القلق: فهناك فرق بنسبة 60 % في معدلات النجاة بين النساء في البلدان المرتفعة الدخل والنساء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك إمكانية للحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، وتحث المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية جميع البلدان على استهداف خفض الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بنسبة 2.5٪ سنويًا وإنقاذ أرواح 2.5 مليون شخص بحلول عام 2040.

ولتحقيق هذا الهدف، يجب إدماج خدمات سرطان الثدي في حزم التغطية الصحية الشاملة وإتاحتها في مرافق الصحة العامة، وتقدم المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي إطارًا لتوجيه الجهود الرامية إلى ضمان تحقيق ذلك، ونحن إذ نحتفل بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، دعونا نتحد من أجل سد فجوة الرعاية وتمكين المصابين بسرطان الثدي. فلا ينبغي أن تواجه امرأةٌ سرطان الثدي وحدها.