شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهمل شرب المياه.. نصائح فعالة لتخفيف أعراض الصدفية المناعية فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

مرض الصدفية ذاك المرض المناعي الذي له الكثير من العلامات الجلدية، وكذا الأعراض الأخرى على المفاصل والعضلات التي تظهر على الجسم، أحد أهم أمراض المناعة التي يهاجم فيها الجسم مناعته محدثا مجموعة من الأعراض المزعجة.

هذا المرض يعاني خلاله المريض من ظهور قشور جلدية أو تشققات أو بعض الخشونة في مناطق معينة بالجسم مثل الأصابع، الظهر، تحت الأبطين في ثنايا الجسم، وكذا على الأطراف وحتى في فروة الرأس، هذه القشور قد تكون حارقة أو مزعجة أو بها شعور بالألم، هذا ما أكدته الدكتورة ابتسام السباعى استشاري الجلدية قصر العينى.

مع دخول الخريف والتغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة قد يتأثر الجلد وتحدث له بعض التشققات والجفاف، ويعاني خلالها مرضى الصدفية من زيادة أعراض مرضهم، لذا لابد من إتباع مجموعة من التعليمات والنصائح الهامة لتهدئة الأعراض.

أهم النصائح

ـ تابع لدى طبيبك المختص تطور حالتك خاصة خلال فصل الخريف وهل جفاف الجلد مؤثر على مرضك بشدة وما درجة التأثير