هل يمكن لتخطيط القلب اكتشاف النوبة القلبية؟

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تخطيط كهربية القلب هو اختبار يقيس النشاط الكهربائي لقلبك. في كل مرة ينبض فيها قلبك، تمر إشارة كهربائية من خلاله. تخبر الإشارة الكهربائية حجرات قلبك بالضغط على إيقاع معين، مما يساعد في ضخ الدم في جميع أنحاء جسمك. يعرض تخطيط كهربية القلب هذه الإشارات الكهربائية كخطوط متموجة على الشاشة، وفقا لما نشره موقع health.

ويقوم مقدم الرعاية الصحية بفحص هذه الخطوط والبحث عن أي تشوهات، مثل:

الإشارات الكهربائية ضعيفة

ينبض قلبك ببطء شديد أو بسرعة كبيرة

حجرات قلبك متضخمة

إيقاع قلبك غير منتظم

غالبًا ما يستخدم مقدمو الرعاية الصحية تخطيط كهربية القلب للكشف عن حالات القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية.

ويعد تخطيط كهربية القلب أحد أكثر الاختبارات شيوعًا التي يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية للكشف عن النوبة القلبية. غالبًا ما يتلقى الأشخاص الذين يعانون من أعراض النوبة القلبية تخطيط كهربية القلب فور وصولهم إلى غرفة الطوارئ.

ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدام تخطيط كهربية القلب للكشف عن النوبات القلبية السابقة وتقييم خطر الإصابة بالنوبات المستقبلية.

ويمكن لتخطيط كهربية القلب أن يظهر ما إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية من قبل ولكنك لم تكن تعلم بذلك. في بعض الأحيان، يلاحظ مقدمو الرعاية الصحية علامات النوبة القلبية الصامتة بعد أيام إلى أشهر من حدوثها.

التنبؤ بنوبة قلبية مستقبلية

وجدت دراسة نُشرت عام 2019 أن تخطيط كهربية القلب أكثر قدرة على اكتشاف التشوهات لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بغيرهم. وأشار الباحثون إلى أن تخطيط كهربية القلب قد يساعد في اكتشاف أمراض القلب وعلاجها في وقت أبكر من المتوسط، مما قد يساعد في منع النوبات القلبية.

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية إجراء اختبارات أخرى لتأكيد تشخيص النوبة القلبية أو تحديد الضرر الذي قد يصيب قلبك.

تشمل الاختبارات الأخرى التي قد تكشف عن الإصابة بالنوبة القلبية ما يلي:



اختبارات الدم: المؤشرات الحيوية للقلب مثل كيناز الكرياتين (CKMB)، والميوغلوبين، والتروبونين هي بروتينات يمكن لمقدم الرعاية الصحية قياسها في دمك. تشير هذه البروتينات إلى تلف عضلة القلب.

تصوير الأوعية التاجية أو تصوير الأوعية الدموية: سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإدخال صبغة عبر الأوعية الدموية. يُظهر تصوير الأوعية الدموية مدى تدفق الصبغة، مما قد يكشف عن الانسدادات. قد لا يكشف تصوير الأوعية الدموية عن الانسدادات الملساء في الأوعية الدموية.

اختبارات تصوير القلب: قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية التصوير المقطعي المحوسب أو تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية) لإنتاج صور للقلب والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

فحص القلب النووي: يُظهر هذا الاختبار الضرر الذي يصيب القلب نتيجة نقص تدفق الدم. تستخدم فحوصات القلب النووية مواد مشعة قد تسبب ضررًا للحوامل أو المرضعات.

اختبار الإجهاد: يُظهر هذا الاختبار مدى كفاءة عمل قلبك أثناء ممارسة الرياضة. في بعض الأحيان، يستخدم مقدمو الرعاية الصحية أدوية تعمل على زيادة عمل قلبك إذا لم تتمكن من ممارسة الرياضة.

يمكن أن يقيس اختبار الإجهاد الضرر الناجم عن نوبة قلبية أو ما إذا كنت تعاني من مرض الشريان التاجي (CAD).