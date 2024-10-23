تجارب الأمهات في إسعاد أطفالهن من دون إعطائهم المال أو الألعاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:57 صباحاً - إذا كُنت أباً أو أماً لطفل، فمؤكد أنك تودّين إسعاده، بملء خزانته بالألعاب وبالدمى لتُحقق له هذه السعادة التي تنشدينها له. أنت لست وحدك من يفعل هذا، فمعظم الأسر، التي لديها أطفال على مستوى العالم، لديها خزائن وصناديق ممتلئة بالألعاب التي قد تصل قيمتها المادية إلى المئات -إن لم تكن الآلاف- حسب عملة كل بلد، تعود هذه الكلفة الكبيرة إلى أن نوعية الألعاب ذاتها والتي تطورت مع التطور التكنولوجي الكبير، فبدلاً من أن يطلب الطفل لعبة صغيرة في يوم ميلاده أو عطلة، يطلب العديد من الأطفال هدايا تقنية باهظة الثمن، مثل الروبوت، ولا تتعجبي، فهو يتابع أنواع الروبوتات وحجمها.

لكن ما يجب معرفته هنا أن إعطاء الأطفال الكثير من الأشياء والأغراض ليس بالأمر الصحي، فالأطفال الذين يحصلون على أكثر مما يحتاجون إليه معرضون لخطر التحول إلى ماديين بالغين. إليك تجارب الأمهات لإسعاد الأطفال من دون إعطائه المال أو الألعاب؟

الأم الأولى: ابتكري بعض الأنشطة

ابتكري بعض الأنشطة



امنحي أطفالك الحب والتعاطف. غالبًا ما يسيء الكبار فهم الأطفال. الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع كل هذه التجارب الجديدة. إنهم خائفون ولا يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم ومشاعرهم. وأحيانًا يبكون أو يصرخون. بدلاً من الغضب عليهم، اعترفي بمشاعرهم وساعديهم على تجاوزها. إنهم أذكى مما تتصورين، ويمكنهم الفهم بشكل أفضل مما نتصور. وإذا بدلًا من معاقبتهم على ذلك، تحدثوا إليهم عن مشاعرهم، وساعدوهم في التغلب عليها، كما يمكنك اتباع الطرق الآتية:

رتبي موعدًا للعب معهم لرؤية أصدقائهم (يمكنك أيضًا ترتيب اجتماعات افتراضية إذا كنت غير مرتاحة للاجتماعات وجهاً لوجه)

ابتكري مصافحة سرية أو كتابة شفرة معهم! في بعض الأحيان، كل ما يحتاجه طفلك هو قضاء بعض الوقت في الاستمتاع!

العبوا في الخارج! يمكنك لعب كرة القدم أو ممارسة لعبة أكثر ملاءمة للأطفال، مثل لعبة اللمس. إذا لم تكوني ترغبين في اللعب معهم، اصطحبيهم إلى حديقة قريبة!

اطلبي من طفلك أن يعلمك شيئًا ما. فهذا يولد تقديرًا لذاته، ويمكن أن يكون ذكرى لطيفة يمكنك الرجوع إليها، أخبريهم بقصة، فسرد القصص يمكن أن يشجع.

قيم أسرية علميها لطفلك في الصغر..فتصبح قاموسه عند الكبر

الأم الثانية: مارسوا ألعاباً غير مكلفة

لقد أمضيت حوالي ساعة في وقت سابق اليوم في جعل طفلي الصغير وطفلي الرضيع يضحكان من خلال أخذ بطانية ورميها في الهواء وأنا أمسك بطرف منها، ثم تركها تستقر برفق فوق رؤوسهما الصغيرة، ثم الانتظار لمدة ثانية ثم رميها في الهواء مرة أخرى. مرارًا وتكرارًا، كنت أطلق صيحات التعجب المختلفة مثل "ووش!" أو، بينما تنزل البطانية، "وها هي الجاذبية تأتي مرة أخرى!"، وأعتقد أن إسعاد الأطفال يعتمد على عمرهم فإذا كانوا في سن:

1-3 (قيلولة ومداعبات)

4-7 (الألعاب الرخيصة جميلة، كل شيء على التلفاز هذه الأيام، اشغلي أطفالك باللعب بدل متابعة الشاشة)

8-11 (ألعاب أرخص ولكنها أكبر حجمًا وإذا كان لديك حديقة، فاسمحي لهم باستضافة أصدقائهم)

12–16 (قد يكون الهاتف المحمول لطيفًا لأنه ضروري للمدرسة وبالتالي لا يلزم أن يكون باهظ الثمن)

17-18 (صديق/صديقة سيكون لطيفًا جدًا)

أردت أيضًا أن أضيف أنني لم أنشأ ثرية، لكننا كنا سعداء للغاية، لقد فعلنا الكثير من الأشياء الرخيصة مثل الخروج للتنزه، وتناولنا الطعام في الخارج مرة كل 3 أشهر، وزيارة العائلة، ولعبنا لعبة ليلية كل جمعة.

الأم الثالثة: دعيهم يلعبون بأدوات المطبخ

دعيهم يلعبون بأدوات المطبخ



يشعر الطفل بالسعادة عندما تقضين وقتًا وتتحدثين معه مثل الشخص المهم، وأكثر ما أحبه في الأطفال الصغار هو أن كل شيء يسليهم ويثير اهتمامهم. كل ما تفعلينه رائع بالنسبة لهم. الغناء والرقص مع الأطفال وتعلم الأغاني البسيطة. يمكنك إضافة الأدوات المنزلية. مثل ماكينة تجفيف السلطة والأواني والأطباق البلاستيكية، إنهم يحبون التواجد في المطبخ! كما أن إضافة أشياء يمكنهم ملؤها وتفريغها يجعل الأمر أكثر متعة. حتى سلة الغسيل يمكن أن تكون ممتعة. النقطة المهمة هي أنهم يريدون القيام بما تفعلينه والأهم من ذلك أن تكوني حاضرة تمامًا معهم.

اقرأي لهم ومعهم، غني لهم ومعهم، العبي معهم ألعاب الأطفال، تناولي معهم "وقت الشاي"، اذهبي معهم في نزهة قصيرة، احتضنيهم وشاهدي شيئًا مناسبًا على التلفزيون، ابحثوا معاً عن الصخور الأنيقة والحشرات والزهور وما إلى ذلك، المهم أن تكوني معهم.

الأم الرابعة: أشركيهم في القرارات

يريد الأطفال وجود آباء حاضرين حقًا. فهم يجدون الراحة في معرفة أنه عندما يواجهون مشكلة أو يشعر الأطفال بالحزن، فإن والديهم سيكونون موجودين من أجلهم. إنهم يريدون أن يتمكنوا من طرح الأسئلة عليك وإجراء محادثات معك، و في بعض الأحيان يبذل الآباء الكثير من الجهد من أجل إسعاد أطفالهم. بتقديم طعام جيد، وملابس نظيفة، لكن المهم في كل هذا هو:

امدحي أطفالك عندما يقومون بأشياء جيدة.

طمأنتهم باستمرار بأنك تحبينهم حتى لو أخطأوا.

فاجئيهم من وقت لآخر بالأشياء التي يحبونها (كعك، ألعاب، ...).

اجمعوا معاً في ألبوم صوراً شخصية عائلية خاصة بك وبهم، تغذي ذكرياتكم معًا.

علموهم أن يكونوا دائماً شاكرين ويشكرون الله أولاً، ثم الناس من حولهم.

أشركيهم في القرارات التي تهمهم، وإذا كانت آراؤهم جيدة، فاعملي على تطبيقها.

كوني حاضرة في حياتهم، فهم يريدون صحبتك.

هل تفكرين كيف تربين أطفالاً سعداء وناجحين؟

الأم الخامسة: لا تستخدمي لغة الأطفال

لا تستخدمي لغة الأطفال



افترضي أن أهم طريقين للسعادة، هما التغذية والنوم الجيد، وإلا فإن أي احتمال للسعادة سيكون بعيداً جداً، وخلالهما العبي معهم بالمكعبات الخشبية، ومثلي أنك لن تتمكني من تحريكها. ثم استخدمي صرخة عالية، وقولي آه إنها مكعبات خشبية. راوغي في الكلام، لتبدعي قصة تغذي خيال طفلك، أو ضعي أطفالك في الحديقة، أو في مكان يسهل تنظيفه بعد ذلك، وضعي الدقيق والأشياء اللامعة في صندوق كبير، أو وعاء بلاستيكي كبير، وأظهري لهم كيفية اللعب بالمنخل للبحث عن الكنوز المخفية! كوني مستعدة، وخذي معك المكنسة للتنظيف، فستحتاجين إليها.

استغلي كل فرصة لتسمية الأشياء ووصفها وطرح الأسئلة عليها، إلخ. ("دعنا نرتدي قميصك الأزرق. سأضع يدك اليمنى أولاً، والآن يدك اليسرى"). لا تستخدمي لغة الأطفال، ولا تتحدثي إليهم بتعالٍ. خمسون بالمائة من تطور الدماغ عند الأطفال يحدث قبل سن الخامسة. إنهم بحاجة إلى كل المدخلات التي يمكنك تقديمها لهم، لذا اقرأي، وأنت تمررين إصبعك على الكلمات، ورددي أغاني الأطفال. لا تشغلي التلفزيون لأكثر من نصف ساعة في اليوم، ولا تشتري جهاز iPad أو أي جهاز محمول آخر. اصطحبيهم في نزهة. قومي بزيارة الأصدقاء. اذهبوا جميعاً إلى المكتبة. اقضِوا وقتًا ممتعًا معهم. وأكثري من العناق فهو جميل جدًا ويحبه معظم الأطفال، لكن لا ترتكبي الأخطاء: (هذه الأخطاء تنطبق على جميع الفئات العمرية)

إعطائهم أشياء مادية لإسكاتهم عندما يزعجون أنشطتنا.

توبيخهم دون أن يسألوا من وجهة نظرهم.

التوقع بأن يتصرفوا بطريقة معينة هو أمر ضروري.

الأم السادسة: احترمي مساحتهم الشخصية

في الماضي، كنت أستخدم لوحات الملصقات لإنشاء مخططات الأعمال المنزلية للأطفال. ثم كنت أعدلها مع نمو الأطفال وتغير المسؤوليات. وكانت كل لوحة تدوم شهرًا، ثم أعلق اللوحة التالية. وكانت المكافآت عبارة عن ملصقات نجوم ذهبية من متجر المكاتب يمكنهم وضعها على تقويماتهم. لقد أحبوها وكنت فخورة بهم لتحقيقهم إنجازات!

والآن صرت أجلس معهم لمشاهدة اليوتيوب والأفلام وممارسة الرياضة مع الأطفال معهم، وليلة اللعب العائلية واللعب بألعاب الفيديو معهم. بصراحة، ولا تستغربوا أن أحد اطفالي يقول لي العبي معي أنت ووالدي، أفضل من أن نذهب في رحلة إلى منتجع.

كل ما يمكنك فعله هو توفير الأمل لهم في مستقبل جيد. كما لا يمكنك أن تحاولي إرضاءهم باستمرار، فالأطفال سعداء كما هم، مهما كانت الظروف. إنهم يعيشون دائمًا في اللحظة الحالية ويعيشون على أكمل وجه. فقط نحن الآباء نمنحهم الحرية ليكونوا كما هم وليس كما نريدهم أن يكونوا. نحن بحاجة إلى اللعب ومنحهم الوقت لبناء علاقة معهم، وتأكدي من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الوجبات المنتظمة، والشعور بالأمان، والحصول على مساحة نوم مريحة، وقضاء وقت معهم في القيام بشيء يحبه كلاكما.

وأهم شيء احترميهم فيما يتعلق بمساحتهم الشخصية ومشاعرهم وحدودهم، وحاولي ألا تتحكمي بهم، بل امنحيهم الحرية في الاختيار واتخاذ قراراتهم الخاصة طالما كانت مناسبة لأعمارهم وآمنة، ولا يهم إذا كانوا قادرين على ذلك.

وفي نفس الوقت ذكّريهم باستمرار وبصبر باحترام حدودك، كوني صادقة معهم بشأن احتياجاتك ومشاعرك ولا تخافي من الاعتذار لهم عندما تخطئين.

الأم السابعة: علميهم عن الحسابات المصرفية

علمي طفلك منذ الصغر قيمة المال. عد العملات المعدنية والفواتير، وألعاب المال (مهارات الرياضيات). كيفية توفير 10% للطوارئ والمستقبل. الحسابات المصرفية، وأسعار الفائدة والميزانية. علّميهم كيفية كسب المال وقيمة جهودهم. كيفية الإنفاق بحكمة والتوفير. كيفية البحث عن الصفقات والمبيعات والجودة والسلع المستعملة. علّميهم معرفة الفرق بين الرغبة في شيء والحاجة إلى شيء. استمتعي بمشترياتك واعلمي أنك تستطيعين تحملها لأنك عملت وادخرت من أجلها. علّميهم ألا يقرضوا أبدًا أموالاً لا يستطيعون تحمل خسارتها وألا يقترضوا أبدًا أموالاً لا يستطيعون تحمل خسارتها.

أنت كأم قد لا تكونين قادرة على شرح الأمر جيدًا. إذا كنت قريبة من ابنك منذ طفولته، فأنت والدة جيدة، بصراحة، يجب أن تشتري له ما يطلبه. اشتري له بابتسامة لطيفة هذه المرة. لا تخبريه بأي شيء. دعيه يستمتع به لبعض الوقت. بعد وعندما يفقد اهتمامه به، اذهبي إليه بنفس الابتسامة. اسأليه بأدب، "يا بني، لقد أردت هذا الشيء الذي أخبرته أنه سيجلب لك السعادة، أين السعادة؟ لا أستطيع أن أراها". بهذا تشرحين لطفلك أن المال والأشياء لا يسببون السعادة.

تحدثي معهم عن هواياتهم واهتماماتهم الشخصية. اسأليهم عما إذا كانت لديهم أي أهداف في الحياة، ولاحظي ما إذا كان لديهم أي معلومات شخصية عن الحياة يريدون نقلها إليك ولم تعترفي بها بعد، استمعي إليهم. هل يشعرون بالوحدة؟ هل هم حزينون؟ تحدثي معهم من القلب إلى القلب. هل هم سعداء؟ دعيهم يشاركونك ما يجعلهم سعداء. في الغالب من يمكن إسعادهم من خلال محبتهم، فهذا ما يحتاجونه أكثر من أي شيء آخر.

هل فكرت كيف تجعلين طفلك سعيداً من خلال الأكل؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص