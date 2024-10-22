شكرا لقرائتكم خبر عن من وحى مسلسل تيتا زوزو .. كيف يمكن أن يؤدى الحزن والمشاجرات إلى الشلل؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، منها صفع مصطفى – الفنان عابد عنانى ابنته على وجهها وتسببه في إصابتها بالشلل بعدما ذهبوا بها سريعًا إلى المستشفى، لتشعر ديجا بأنها لم تقدر على تحريك قدمها، ومن وحى أحداث المسلسل نتعرف هل يمكن أن يؤدي الغضب والحزن والمشاجرات إلى الشلل؟

هل يمكن أن يؤدى الحزن والمشاجرات إلى الإصابة بالشلل؟



ذكر موقع كيفيلاند كلينيك الأمريكي أن الحزن والغضب والمشاجرات قد تؤدى للإصابة بالشلل المؤقت وهذا من أعراض اضطراب العرض العصبي الوظيفي، حيث تعطل مشاكل الصحة العقلية والحزن الشديد كيفية عمل دماغك وهذا يسبب أعراضًا جسدية حقيقية لا يستطيع الشخص التحكم فيها. يمكن أن تشمل الأعراض النوبات أو الضعف أو الشلل أو انخفاض المدخلات من حاسة واحدة أو أكثر (البصر والصوت وما إلى ذلك) وغالبًا ما يمكن علاج هذه الحالة من خلال أنواع مختلفة من العلاج.

ما هو اضطراب العرض العصبي الوظيفي؟



اضطراب الأعراض العصبية الوظيفية هو حالة صحية عقلية تسبب أعراضًا جسدية. تحدث الأعراض لأن دماغك "يحول" تأثيرات مشكلة الصحة العقلية إلى اضطرابات في دماغك أو جهازك العصبي.

من المهم أن تعرف أن اضطراب العرض العصبي الوظيفي هو حالة صحية عقلية حقيقية إنه ليس تظاهرًا أو سعيًا لجذب الانتباه ، إنه ليس مجرد شيء في رأس الشخص أو يتخيله على الرغم من أنه حالة صحية عقلية، إلا أن الأعراض الجسدية لا تزال حقيقية. لا يستطيع الشخص المصاب باضطراب التحويل التحكم في الأعراض بمجرد محاولة ذلك أو التفكير فيه.

أعراض اضطراب العرض العصبي الوظيفي



يمكن أن تختلف أعراض اضطراب العرض العصبي الوظيفي بشكل كبير اعتمادًا على الجزء المصاب من الدماغ. تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

النوبات غير الصرعية النفسية. تحدث النوبات عادة بسبب حالات أو مشاكل في بنية الدماغ أو كيفية عمله. تحدث النوبات غير الصرعية النفسية بسبب حالات الصحة العقلية .

اضطرابات مرتبطة بالحواس. مشاكل في حواس الرؤية والسمع والشم والتذوق واللمس كلها ممكنة تشمل بعض الأمثلة الرؤية المزدوجة وفقدان السمع أو الخدر وعدم القدرة على الشعور بشيء يلمس بشرتك.

الألم. غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالاضطراب بالألم، وأحيانًا مع أعراض أخرى وأحيانًا بمفرده.

توتر عضلي غير عادي وتشنجات وارتعاشات ورعشة. كل هذا يحدث بسبب خلل في كيفية تحكم دماغك في عضلاتك.

ضعف العضلات أو شللها.

صعوبة في البلع (عسر البلع).

الدوخة.

الإغماء أو فقدان الوعي (الغيبوبة).

علاج اضطراب العرض العصبي الوظيفي

علاج اضطراب العرض العصبي الوظيفي



اضطراب العرض العصبي الوظيفي هو حالة صحية عقلية تسبب أعراضًا جسدية. ولهذا السبب، فإن العلاج النفسي هو الأساسي وتشمل أكثر أنواع العلاج النفسي شيوعًا:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT).

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من العلاج الموصى به. كما يعتبره الخبراء الأكثر احتمالية للنجاح.

العلاج بالتنويم المغناطيسي. هذا هو الخيار الثاني عادةً لأنواع العلاج. قد يكون مفيدًا بشكل خاص عندما تؤثر أعراض الاضطراب على قدرتك على الكلام أو أي من حواسك.

العلاج الجماعي أو العائلي. يمكن أن تساعد تجارب العلاج المشتركة الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب يمكن أن يساعد العلاج الجماعي الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة على التواصل مع الآخرين الذين يعانون من صراعات مماثلة. يمكن أن يساعد العلاج الأسري أحباءهم على فهم الحالة وتقديم الدعم.