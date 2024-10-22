صحة ورشاقة

أخطاء تسبب الخمول في الخريف.. ونصائح لاستعادة نشاطك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياس

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 06:00 م

الخمول أكثر الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في حق جسمه وصحته، فهو يسبب الكثير من الأضرار الصحية وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض ومنها:

ـ ضعف القدرات الجسدية وضعف وظائف وأجهزة الجسم تدريجيا.

ـ التأثير على نسب السكر في الدم.

ـ التأثير على الصحة البدنية والشعور بألم الجسم بسهولة.

ـ زيادة الوزن والدخول في خطر السمنة.

ـ ضعف سريان الدورة الدموية.

ـ ضعف المناعة ويصبح الإنسان أكثر عرضة للأمراض.

ومن أكثر العادات الخاطئة التي يرتكبها الإنسان يوميا وتسبب له خمولا شديدا خاصة في فصل الخريف مع تغير الساعة البيولوجية:
 

ـ تناول طعام غير صحي فالاطعمة المقلية وغير الصحية تسبب الخمول لصعوبة هضمها.

ـ قد تكون تتناول أدوية معينة تسبب في الخمول دون أن تدري، استشر طبيبك.

ـ عدم تنظيم الوقت اليومي وتنظيمه يسبب الخمول وعدم القدرة على أداء المهام.

ـ عدم ممارسة وعدم جعلها بندا هاما خلال يومك.

ـ تناول الأطعمة منخفضة السعرات بشكل المبالغ فيه يسبب الخمول وعدم الشعور بالطاقة.

ـ عدم تنظيم النوم يسبب الخمول الحاد خاصة في فصل الخريف.

ـ التوتر والقلق والاستسلام للضغوط يسبب الخمول.

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح لمقاومة هذه الحالة من الخمول:
  نظم يومك على فترات واتبع هذا الروتين
 

ـ الرياضة وحركة الجسم أمر لا غنى عنه يوميا ولو قليلا.

ـ البعد التام على الأنظمة الغذائية غير الصحية التي تهدف لإنقاص الوزن مثل الدايت القاسى فإنها تؤثر على نشاط الجسم.

ـ البعد تماما عن الأطعمة غير الصحية المقلية والغنية بالدهون والزيوت.

ـ حدد نظام غذائي صحي معتدل السعرات والأطعمة التي تمد بالطاقة والنشاط كالكربوهيدرات ولكن بنسب متعادلة.

ـ ابتعد عن تناول مشروبات الطاقة والمنبهات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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