شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تسبب الخمول في الخريف.. ونصائح لاستعادة نشاطك والان مع تفاصيل الخبر

الخمول أكثر الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في حق جسمه وصحته، فهو يسبب الكثير من الأضرار الصحية وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض ومنها:

ـ ضعف القدرات الجسدية وضعف وظائف وأجهزة الجسم تدريجيا.

ـ التأثير على نسب السكر في الدم.

ـ التأثير على الصحة البدنية والشعور بألم الجسم بسهولة.

ـ زيادة الوزن والدخول في خطر السمنة.

ـ ضعف سريان الدورة الدموية.

ـ ضعف المناعة ويصبح الإنسان أكثر عرضة للأمراض.

ومن أكثر العادات الخاطئة التي يرتكبها الإنسان يوميا وتسبب له خمولا شديدا خاصة في فصل الخريف مع تغير الساعة البيولوجية:

ـ تناول طعام غير صحي فالاطعمة المقلية وغير الصحية تسبب الخمول لصعوبة هضمها.

ـ قد تكون تتناول أدوية معينة تسبب في الخمول دون أن تدري، استشر طبيبك.

ـ عدم تنظيم الوقت اليومي وتنظيمه يسبب الخمول وعدم القدرة على أداء المهام.

ـ عدم ممارسة الرياضة وعدم جعلها بندا هاما خلال يومك.

ـ تناول الأطعمة منخفضة السعرات بشكل المبالغ فيه يسبب الخمول وعدم الشعور بالطاقة.

ـ عدم تنظيم النوم يسبب الخمول الحاد خاصة في فصل الخريف.

ـ التوتر والقلق والاستسلام للضغوط يسبب الخمول.

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح لمقاومة هذه الحالة من الخمول:نظم يومك على فترات واتبع هذا الروتين

ـ الرياضة وحركة الجسم أمر لا غنى عنه يوميا ولو قليلا.

ـ البعد التام على الأنظمة الغذائية غير الصحية التي تهدف لإنقاص الوزن مثل الدايت القاسى فإنها تؤثر على نشاط الجسم.

ـ البعد تماما عن الأطعمة غير الصحية المقلية والغنية بالدهون والزيوت.

ـ حدد نظام غذائي صحي معتدل السعرات والأطعمة التي تمد بالطاقة والنشاط كالكربوهيدرات ولكن بنسب متعادلة.

ـ ابتعد عن تناول مشروبات الطاقة والمنبهات.