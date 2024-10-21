شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس المخلوى التنفسى.. الأعراض والمضاعفات وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الفيروس المخلوي التنفسي، هو فيروس يمكن أن يؤدي إلى عدوى الجهاز التنفسي عند الرضع والأطفال والبالغين من جميع الأعمار، عادة ما تسبب العدوى مرضًا خفيفًا يشبه البرد يختفي في غضون أسبوع إلى أسبوعين، غير أنه يمكن أن يسبب أحيانًا أعراضًا شديدة ويؤدي إلى مضاعفات، خاصة عند الأطفال دون سن 5 سنوات والبالغين فوق سن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .

غسل اليدين بشكل متكرر وتجنب التجمعات الكبيرة أثناء موسم الجهاز التنفسي يمكن أن يساعدك أنت وعائلتك على الوقاية. إذا أصبت أنت أو طفلك بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، فإن الرعاية المنزلية غالبًا ما تكون كافية لإدارة الأعراض حتى تختفي العدوى. لكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى الرعاية في المستشفى للتعافي تمامًا.

ما هي أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الشائعة؟

وفقا لموقع " كليفلاند كلينك"، تشبه أعراض الفيروس المخلوي التنفسي عادةً أعراض نزلات البرد الشائعة وتشمل:

السعال.

سيلان الأنف.

العطس.

التهاب الحلق.

صداع خفيف.

نقص الطاقة .

الحمى .

انخفاض الشهية.

عدم الاهتمام باللعب (عند الأطفال الرضع والصغار).

لا يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر دائمًا من أعراض البرد، بدلاً من ذلك، قد يعانون فقط من:

صعوبة الإرضاء أو سرعة الانفعال.

عدم الاهتمام باللعب.

انخفاض الشهية.

حدوث تغيرات في أنماط التنفس لديهم.

أعراض فيروس المخلوي التنفسي الشديدة

قد تؤدي العدوى الشديدة إلى ظهور أعراض مثل:

صعوبة في التنفس .

توقف أثناء التنفس أو تنفس قصير وسطحي وسريع.

تنفس بصوت صاخب .

ما هي أسباب الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي؟

هو فيروس وليس عدوى بكتيرية، والفيروس المسئول عن ذلك هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وتنتقل العدوى بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب بالعدوى أو من خلال لمس جسم ملوث ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك. وفي كلتا الحالتين، فإن اللعاب والمخاط والمخاط هي المركبات التي تنقل الفيروس من شخص إلى آخر.

يمكن أن يعيش الفيروس المخلوي التنفسي على الأسطح الصلبة مثل الطاولات لعدة ساعات، وفي الوقت نفسه، إذا لمست هذا السطح، فقد تلتقط الفيروس من يديك. يؤدي غسل يديك إلى إزالة الفيروس وإنهاء رحلته هناك، ولكن إذا لمست وجهك أولاً، فقد يدخل الفيروس إلى جسمك ويسبب لك المرض.

ما مدى عدوى فيروس المخلوي التنفسي؟

فيروس المخلوي التنفسي معد للغاية، ويمكن بسهولة نشر الفيروس أثناء ظهور الأعراض، والتي تستمر عادةً لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ثمانية أيام، ينتشر فيروس المخلوي التنفسي من خلال الرذاذ التنفسي الذي يخرج من جسمك عند السعال أو العطس.

ما هي مضاعفات فيروس المخلوي التنفسي؟

تشمل مضاعفات فيروس المخلوي التنفسي ما يلي:

التهاب القصبة الهوائية.

التهاب رئوي .

التهاب الشعب الهوائية الحاد .

تفاقم الحالات الموجودة مثل الربو أو قصور القلب الاحتقاني أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ).

فشل تنفسي .

نقص الأكسجين أو انخفاض مستويات الأكسجين.

الجفاف.

التهابات الأذن.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس المخلوي التنفسي الشديد؟

يمكن أن تؤثر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الشديدة ومضاعفاتها على الأطفال والبالغين من أي عمر، بما في ذلك الأشخاص الأصحاء، لكن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم:

الأطفال المولودين مبكرًا (الولادة المبكرة).

الأطفال أقل من سنتين من العمر.

الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية معينة مثل أمراض القلب الخلقية أو ضعف الجهاز المناعي.

البالغين فوق سن 65 عامًا.

البالغون الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو أمراض القلب أو ضعف الجهاز المناعي.

التشخيص والاختبارات

كيف يتم

كيف يمكن منع الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي

ليس من الممكن دائمًا منع الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي، ولكن يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لحماية عائلتك من فيروس المخلوي التنفسي والفيروسات التنفسية الأخرى:

اغسل يديك : دائمًا بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام أو تحضيره، ومن الجيد أيضًا غسل يديك بعد لمس الأشياء المشتركة.

الحد من التعرض للجراثيم : فالأطفال الرضع معرضون بشكل خاص للفيروسات مثل الفيروس المخلوي التنفسي لأن جهاز المناعة لديهم لا يزال في طور النمو. تجنب اصطحاب طفلك بين الحشود الكبيرة، وخاصة خلال موسم أمراض الجهاز التنفسي، وتجنب أيضًا مواعيد اللعب أو أي اتصال وثيق آخر بالأطفال المرضى.

نظف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، وقم بتطهير الألعاب والطاولات ومقابض الأبواب والأسطح الأخرى التي يلمسها الأشخاص في منزلك بشكل متكرر.

احرص على متابعة اللقاحات: وتشمل هذه اللقاحات السنوية ضد الإنفلونزا وكوفيد-19.

لقاح فيروس المخلوي التنفسي؟

هناك لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي الذي يحق لبعض البالغين الحصول عليه، وهناك أيضًا لقاح الأجسام المضادة وحيدة النسيلة للأطفال.

