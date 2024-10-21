شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات صحية بسيطة للوقاية من أمراض موسم الخريف والان مع تفاصيل الخبر

خلال موسم الخريف يزداد خطر الإصابة بالأمراض مثل زيادة حالات الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء وغيرها من الأمراض المنقولة بالرياح الموسمية في موسم الخريف وكذلك الملاريا وحمى الضنك ونزلات البرد والتيفوئيد، ويمكن توخي الحذر بشأن صحتك من خلال اتباع العلاجات البسيطة لحمايتك داخل وخارج منزلك، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

وفيما يلي بعض الممارسات الصحية التي يجب الالتزام بها أثناء موسم الخريف والرياح الموسمية للاستمتاع بها دون الإصابة بالمرض 1 - زيادة تناول فيتامين سي وفيتامين أ ومكملات الزنك والبروبيوتيك

موسم الخريف والرياح الموسمية هو الموسم الذي تزدهر فيه الفيروسات والبكتيريا، مما يؤدي إلى زيادة الحمى الفيروسية وردود الفعل التحسسية والالتهابات الأخرى. خلال هذا الوقت، يكون الهواء مليئًا بالبكتيريا أكثر من المعتاد. للحفاظ على صحتك، يعد تعزيز مناعتك أمرًا ضروريًا، وإحدى أبسط الطرق للقيام بذلك هي زيادة تناول فيتامين سي. أدرج أطعمة مثل البراعم والخضروات الخضراء الطازجة والبرتقال في نظامك الغذائي للحصول على مصدر غني بفيتامين سي. بالإضافة إلى فيتامين سي وفيتامين أ، فإن مكملات الزنك والبروبيوتيك ضرورية للحفاظ على الصحة. تعمل هذه الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، في المقام الأول في الأمعاء والجهاز الهضمي، على تعزيز صحتك العامة. يمكنك تقوية صحة أمعائك وتحسين امتصاص العناصر الغذائية وتعزيز دفاعاتك ضد التهابات المعدة المحتملة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن الرائب والزبادي واللبن الرائب والمخللات محلية الصنع.

2 - كن استباقيًا في تدمير أماكن تكاثر البعوض

مع بدء الخريف وموسم الرياح الموسمية، يزداد خطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك والملاريا بسبب تراكم المياه الراكدة. لمكافحة هذا، من الضروري تدمير أماكن تكاثر البعوض بشكل استباقي. قم بفحص وتنظيف المناطق التي يمكن أن تتجمع فيها المياه بانتظام، مثل أواني الزهور، والصرف الصحي، والمزاريب، والحاويات الخارجية. قم بتغطية خزانات المياه والتخلص من المياه غير المستخدمة لمنع البعوض من وضع البيض. يمكن لهذه التدابير البسيطة والفعالة أن تقلل بشكل كبير من أعداد البعوض وتحمي مجتمعاتنا من المخاطر الصحية خلال موسم الأمطار.

3 تجنب الوجبات السريعة

تجنب الوجبات السريعة، والتزم بالوجبات البسيطة المصنوعة في المنزل، وحافظ على روتين التمارين الرياضية، ونام جيدًا: مفتاح الحصول على جسم وعقل صحيين في مواسم الرياح الموسمية والخريف هو تجنب الوجبات السريعة في جميع الأوقات ومحاولة إعداد وجبة منزلية الصنع. يجب حظر طعام الشوارع والفواكه الطازجة المقطعة في العراء وغيرها من الأطعمة. نظرًا لأن الطرق في مواسم الرياح الموسمية مليئة بالحفر المليئة بالمياه، فإنها تصبح حاضنة مثالية لأنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات التي تتواجد على الأطعمة المعرضة للهواء الطلق. حتى إذا تم ترشيحها، يمكن أن تساعد الوجبات المطبوخة في المنزل بالسمن والماء المغلي في تطوير المناعة ضد الأمراض . أيضًا، فإن الالتزام بروتين تمرين ثابت والنوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل يوميًا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على لياقتك وصحتك.