شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات مبكرة للإصابة بالجلوكوما.. وأهمية الفحص المنتظم للعين والان مع تفاصيل الخبر

الجلوكوما هو مرض خطير يصيب العين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بعلامات تحذيرية قليلة جدًا، لذلك تعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية لاكتشافه مبكرًا، ومن خلال التعرف على بعض المؤشرات المبكرة، يمكنك اتخاذ خطوات استباقية لحماية بصرك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 10 علامات مهمة تشير إلى أنه يجب عليك زيارة طبيب العيون لإجراء الفحص اللازم تحسبًا لإصابتك بالجلوكوما:

البداية المبكرة لنظارات القراءة

عادةً ما تكون نظارات القراءة ضرورية بداية من سن 40 إلى 45 عامًا، ومع ذلك، قد تحتاج إليها في وقت مبكر إذا كنت عرضة للإصابة بالجلوكوما.

التغييرات المتكررة في قياس نظارة النظر

في حين أنه من الطبيعي أن يتغير قياس نظارة النظر لديك مرة واحدة في السنة، ولكن إذا لاحظت أنها تزداد بسرعة، فقد يشير هذا إلى وجود خطر الإصابة بالجلوكوما.

التاريخ العائلي للإصابة بالجلوكوما

تميل الجلوكوما إلى الانتشار في العائلات، لذلك إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، فتأكد من إجراء فحوصات منتظمة، خاصة بعد سن الأربعين.

مرض السكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، فهناك ارتباط بين ذلك وبين الجلوكوما، وتعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية في هذه الحالة.

الألم والاحمرار

يمكن أن تكون هذه علامات واضحة على الجلوكوما، ولكنها أيضًا غير محددة وقد تشير إلى حالات أخرى في العين.

الهالات الملونة حول الأضواء

يمكن أن يحدث رؤية ألوان قوس قزح حول الأضواء، وخاصة في الليل، علامة على إعتام عدسة العين والجلوكوما، وهذا يستدعي زيارة طبيب العيون للفحص.

ارتفاع ضغط العين

قد يكون هذا اكتشافًا عرضيًا أثناء الفحص الروتيني، حيث يحدث ارتفاع ضغط العين غالبًا دون ألم، وتعد فحوصات الضغط المنتظمة مهمة.

عدم وضوح الرؤية غير المؤلم

يمكن أن يشير عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما إلى أمراض العيون المختلفة، بما في ذلك الجلوكوما، خاصةً إذا كان لديك عوامل مثل التاريخ العائلي أو مرض السكري.

استخدام الستيرويد

يجب على أولئك الذين يتلقون العلاج بالستيرويد، سواء عن طريق الفم أو في شكل قطرات للعين، أن يكونوا يقظين، حيث يمكن أن تؤدي الستيرويدات إلى الجلوكوما.

العمر

يجب على أي شخص يزيد عمره عن 40 عامًا أن يكون على دراية بهذه العلامات بشكل خاص وإعطاء الأولوية لفحوصات العين المنتظمة للكشف عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.

من خلال الوعي بهذه العلامات التحذيرية المبكرة وأهمية فحوصات العين المنتظمة، يمكنك المساعدة في حماية بصرك من الجلوكوما.