شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب إصابتك بالصداع أثناء السفر وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

قد تذهب في إجازة لتبتعد عن ضغوط العمل أو لتجديد تركيزك على صحتك، ومع ذلك فإن إحدى نتائج اضطراب روتينك اليومي المعتاد هى الصداع، ويمكن أن يحدث الصداع لأسباب عديدة، منها السفر نفسه أو لأسباب منفصلة عن السفر، وفقا لما نشره موقع health

انواع صداع السفر وطرق الوقاية 1 - صداع ناتج عن انخفاض الدم



ربما تكون قد استقرت للتو على كرسي على الشاطئ في وسط مشهد هادئ عندما شعرت ببدء الصداع النصفي. أو ربما تمكنت أخيرًا من المشي أو التنزه بعد انتهاء امتحاناتك الجامعية، ثم بدأ رأسك يؤلمك، تُعرف ظاهرة الصداع هذه باسم "الصداع الناتج عن انخفاض الدم"، وهناك خيارات لمنع استرخائك من أن يتحول إلى صداع. جرب ما يلي:

التواصل بوضوح بشأن احتياجاتك ومشاعرك.

الحصول على مزيد من النوم.

إعداد قوائم للمساعدة في تحديد أولويات الأشياء المهمة.

إدارة الالتزامات الزمنية.

قضاء وقت ممتع مع شريك أو صديق.

يمكن أن تساعد هذه الأنشطة وغيرها من أنشطة إدارة التوتر في تجنب نمط الارتفاع. والانخفاض الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي.

قم بتنزيل تأمل موجه للاستماع إليه في السيارة

امنح نفسك فترات راحة هادئة وغير مجدولة طوال رحلتك.

مارس تمارين التنفس العميق في مبنى المطار

2 - أنت خارج جدول نومك المعتاد



عندما تكون بعيدًا عن سريرك، لا يأتيك النوم بسهولة دائمًاوالصداع النصفي والنوم متلازمان، خاصة عند السفر عبر مناطق زمنية مختلفة وهو ما قد يخل بإيقاع الساعة البيولوجية للإنسان، ويساهم في اضطراب النوم ونوبات الصداع النصفي".

قد ترغب في الحصول على مكمل الميلاتونين لمساعدتك. و "الميلاتونين هو هرمون يساعد في تنظيم الإيقاع اليومي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للميلاتونين أن يوفر راحة من الصداع النصفي عن طريق تقليل شدته.

للحصول على نوم أفضل أثناء الإجازة:

توقف عن استخدام الأجهزة قبل الذهاب إلى السرير

حافظ على غرفة نوم باردة ومظلمة

الالتزام بروتين وقت النوم المعتاد قدر الإمكان

3 - أنت تعاني من الجفاف



من الصعب المبالغة في أهمية البقاء رطبًا لمنع الصداع. حتى 1 إلى 2% من فقدان الماء في الجسم يمكن أن يزيد من فرص إصابتك بالصداع. من المهم الحصول على كمية كافية من الماء ".

في حين أن السفر بالطائرة وحده قد يكون سببًا في الجفاف، فإن انخفاض الرطوبة في مقصورة الطائرة ليس العامل الوحيد الذي قد يؤدي إلى الجفاف أثناء الإجازة. إن مجرد تغيير البيئة قد يجعلك تتخلى عن عاداتك الصحية المعتادة، و الخروج عن روتينك الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى عدم ترطيب الجسم كما تفعل عادةً، خاصة إذا كنت في رحلة برية أو طائرة وتفضل عدم الاضطرار إلى التوقف أو النهوض لاستخدام الحمام كل ساعة".



اتبع هذه النصائح للبقاء رطبًا:

اشرب كمية من الماء أكبر من المعتاد، خاصة إذا كنت في مكان حار.

احتفظ بزجاجة ماء في حقيبة سفرك وأعد تعبئتها طوال اليوم

4 - تغييرات النظام الغذائي



يمكن للأطعمة الغنية بمواد مثل التيرامين والنترات والكبريتيت والمكونات الصناعية أن تسبب آلام الرأس. وتشمل الأسباب الشائعة الجبن القديم واللحوم المقددة والمعالجة والأطعمة المخللة وكلها أشياء ستصادفها كثيرًا أثناء تناول الطعام في المطاعم.

قد يعطل السفر خياراتك الغذائية الأخرى التي قد تتخذها عادة لتعيش حياة خالية من الألم. وقد يعاني بعضنا من مسببات الصداع الغذائية التي نتجنبها عادة في حياتنا اليومية، ولكن قد لا نتمكن من تجنبها إذا كانت هناك مكونات خفية نستهلكها في المطاعم". وإذا كنت تعرف الأطعمة التي تسبب الصداع، فتجنب تناولها قدر الإمكان. يمكنك أيضًا تجربة تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا والالتزام بالأطعمة الطازجة غير المصنعة.

هناك أيضًا تأثير الكافيين. من المعروف أن التقلبات في تناول الكافيين تسبب الصداع. إذا كان نمط الإجازة يجعلك تسترخي دون تناول القهوة - بينما تشرب عادة عدة أكواب يوميًا - فقد يؤدي ذلك إلى الصداع.

5 - أنت على ارتفاع أعلى



عندما تشق طريقك عبر الطرق المتعرجة في رحلة إلى الجبال وتتطلع إلى الهواء النقي ودرجات الحرارة الأكثر برودة، فقد يتسبب تغير الارتفاع في حدوث صداع. يحدث نقص الأكسجين عندما يكون إمداد الجسم بالأكسجين غير كافٍ بسبب انخفاض تدفق الدم أو انخفاض الأكسجين في الهواء.

لا يجب أن تتسلق جبل إيفرست من أجل الارتفاع حتى تصاب بألم في رأسك. فحتى التغيرات الطفيفة في الارتفاع قد تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة. والدراسات أكدت أن جميع الأعراض المرتبطة بالصداع النصفي، وتكرار الصداع، وشدته، تميل إلى التفاقم مع زيادة الارتفاع". وقد تعاني أيضًا من صداع عندما تكون على متن طائرة بسبب التغير المفاجئ في الارتفاع.

للحصول على الراحة من الصداع الناجم عن الارتفاع:

انزل من ارتفاع 1000 إلى 3300 قدم

تناول ايبوبروفين

حافظ على رطوبة جسمك وخذ فترات راحة متكررة