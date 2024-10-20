شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الإفراط في شرب القهوة أثناء الحمل على دماغ الجنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحمل مرحلة تتسم بالإثارة والترقب، ولكنها تتسم أيضًا بالعديد من الاعتبارات المتعلقة بأسلوب الحياة والنظام الغذائي، ومن الأسئلة التي تطرح نفسها كثيرًا بين الأمهات الحوامل ما إذا كان تناول القهوة، وخاصةً بسبب محتواها من الكافيين، آمنًا لنمو أطفالهن، وكيف يؤثر الكافيين على الجنين أثناء نموه، وخاصة فيما يتعلق بنمو المخ؟

الكافيين والحمل: فهم المخاطر

القهوة مصدر معروف للكافيين، وهو منبه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وبالنسبة لمعظم الناس وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعتبر شرب الكافيين باعتدال آمنًا، لكن الحمل يمثل سيناريو مختلفًا.

أثناء الحمل، يؤثر ما تتناوله وتأكله الأم بشكل مباشر على الجنين، وذلك لأن النساء الحوامل يستقلبن الكافيين بشكل أبطأ كثيرًا، ويبقى المنبه في مجرى الدم لفترة أطول، ولأن الجنين يفتقر إلى الإنزيمات اللازمة لتكسير الكافيين بشكل فعال، فقد يظل في نظامه لفترات طويلة.

تأثير الكافيين على نمو دماغ الطفل

أجريت أبحاث مهمة حول كيفية تأثير تناول الكافيين على نمو دماغ الجنين، ووفقًا للتقرير فإن الإفراط في تناول الكافيين أثناء الحمل قد يتداخل مع نمو دماغ الطفل، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن النتائج المعرفية والسلوكية في المستقبل.

الأبحاث المنشورة تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يعطل الدوائر الدماغية، مما يؤدي إلى تحديات معرفية وسلوكية محتملة، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال المعرضين لمستويات عالية من الكافيين في الرحم هم أكثر عرضة لمشاكل مثل اضطرابات الانتباه وفرط النشاط.

تأثيرات أخرى للكافيين أثناء الحمل.

بعيدًا عن تطور الدماغ، فإن الكافيين له تأثيرات محتملة أخرى على الحمل، ويحذر التقرير من أن الإفراط في تناول الكافيين قد يزيد من خطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، ويعبر الكافيين المشيمة ويمكن أن يؤثر أيضًا على معدل ضربات قلب الطفل وأنماط نومه.

ونظرًا لهذه النتائج المحتملة، فإن المنظمات الصحية الكبرى، بما في ذلك الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء(ACOG) توصي بالحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 مليجرام يوميًا أثناء الحمل.

مصادر الكافيين وبدائل القهوة

بالنسبة للعديد من النساء الحوامل، قد يبدو التوقف عن تناول القهوة تمامًا بمثابة تضحية صعبة، خاصة إذا كانت القهوة من طقوس الصباح المفضلة، من المهم أن نتذكر أن الكافيين موجود في أكثر من مجرد القهوة، الشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة وحتى بعض الأدوية تحتوي على الكافيين، من المهم تتبع إجمالي تناول الكافيين من جميع المصادر.

يمكن أن يكون الكافيين، وخاصة الموجود في القهوة، سلاحًا ذا حدين أثناء الحمل، وفي حين أن الإفراط في تناوله قد يشكل مخاطر على نمو دماغ الطفل، إلا أن التناول المعتدل (أقل من 200 مليجرام يوميًا) يعتبر آمنًا لمعظم النساء.

