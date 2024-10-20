أعراض طبيعية وغير طبيعية تشعر بها الحامل خلال الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تواجه الكثير من الحوامل صعوبة في التمييز بين الحمل الصحي وغير الصحي؛ وذلك بسبب كثرة التغيرات التي تواجههن في أجسادهن خلال تلك الفترة، لذا فليس من الغريب أن تعاني النساء الحوامل أيضاً من أعراض حمل مختلفة لم يشعرن بها من قبل، والتي يكون بعضها طبيعياً، والبعض الآخر يعد مؤشراً على العديد من المضاعفات أثناء الحمل.

فيما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، الأعراض الطبيعية وغير الطبيعية التي تشعر بها الحامل خلال فترة الحمل:

علامات الحمل الطبيعية

تعاني النساء الحوامل من العديد من التغيرات الهرمونية في أجسادهن، والتي تعتبر طبيعية خلال فترة الحمل. إليكِ بعض علامات الحمل الطبيعية:

غثيان الصباح

التغيرات الهرمونية تزيد من شعور الحامل بالغثيان والقيء - الصورة من موقع Freepik

التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل تزيد من شعور الحامل بأعراض الغثيان والقيء في الصباح، وزيادة شعور الحامل بالتعب والإرهاق. تحدث هذه الحالة عادة في الأشهر الثلاثة الأولى وهي علامة مبكرة على الحمل.

تعرفي إلى المزيد حول سبب غثيان الصباح أثناء الحمل

وجود إفرازات

تعد الإفرازات عند النساء الحوامل عرضاً طبيعياً أثناء الحمل، وتصاب بها الحامل بسبب زيادة هرمون الإستروجين استعداداً للولادة؛ لأنها تحمي الأعضاء التناسلية لدى المرأة من خطر الإصابة بالعدوى والدخول إلى الرحم، وقد تكون الإفرازات شفافة وعديمة الرائحة، ومع ذلك غالباً ما تعاني بعض النساء الحوامل من عدوى فطرية، وتعد أعراضها كالتالي:

تكون الإفرازات ذات لون رمادي، أو أصفر، أو بني محمر، أو أخضر.

وتكون ذات رائحة نفاذة.

الشعور بالحرقان، خاصة بعد التبول.

حكة واحمرار وتورم في الأعضاء التناسلية.

ظهور بقع الدم وتشنجات المعدة

إذا ظهرت بقع الدم بعد أيام قليلة من الحمل، فقد يكون ذلك علامة على الحمل، ويرجع ذلك إلى أن البويضة المخصبة ستتحول إلى جنين وتلتصق بالرحم، مما يمكن أن يؤدي إلى إتلاف العديد من الأوعية الدموية في الرحم، ويسبب نزيفاً خفيفاً، وهو ما يسمي بنزيف الانغراس، ويظهر هذا العرض عادةً خلال 6-12 يوماً بعد الإخصاب، وتكون هذه البقع بشكل عام وردية أو بنية أو تشبه دم الحيض، ولكن بحجم أصغر (حوالي 1-2 قطرة).

وبعيداً عن النزيف الخفيف، فإن علامات الحمل المبكر عادة ما تكون مصحوبة بتشنجات خفيفة في المعدة، لذا غالباً ما يتم الخلط بينها وبين التشنجات التي تحدث قبل الدورة الشهرية.

إذا كنتِ تعانين من هذه الحالة، فلا داعي للقلق كثيراً، خاصة إذا كانت التشنجات التي تشعرين بها لا تسبب إحساساً بألم مفرط أو انقباضات متكررة.

التعب سريعاً

تشعر الحامل بالتعب خلال فترة الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى - الصورة من موقع Freepik

يعد التعب من الأعراض الطبيعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ويمكن أن تستمر هذه الحالة طوال فترة الحمل، وقد تصاب بها الحامل لأن الجسم يحتاج إلى توزيع العناصر الغذائية والطاقة لنمو الجنين في الرحم، وغالباً ما يكون التعب علامة على الحمل، ويمكن التغلب عليه من خلال حصول الحامل على قسط كافٍ من الراحة وتناول الأطعمة المتوازنة. إليكِ العديد من العلامات الطبيعية الأخرى للحمل، والتي يمكن الشعور بها أيضاً، وهي تضخم حجم الثدي، وتقلب المزاج، وكثرة التبول، والإمساك.

علامات الحمل غير الطبيعية

تسبب التغيرات الهرمونية العديد من التغيرات غير الطبيعية، لذلك كوني حذرة إذا شعرتِ بعلامات الحمل غير الطبيعية التالية:

النزيف الغزير

يعد النزيف علامة على مضاعفات خطيرة عندما تصاحبه الأعراض التالية:

نزيف في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يتميز بدم داكن اللون، وتصاحبه أيضاً آلام شديدة في البطن وتشنجات وشعور بالإغماء، قد تكون هذه علامة على وجود حمل خارج الرحم.

نزيف حاد تصاحبه آلام شديدة في البطن في بداية الثلث الثاني من الحمل، ويمكن أن تكون هذه الحالة علامة على الإجهاض.

يمكن أن يكون النزيف مع آلام البطن في الثلث الثالث من الحمل أحد أعراض انفصال المشيمة، وهي حالة تنفصل فيها المشيمة عن جدار الرحم.

النزيف الذي يحدث فجأة دون ألم، يمكن أن يكون أحد أعراض المشيمة المنزاحة.

من المرجح أن يكون النزيف الشديد في عمر الحمل أقل من 37 أسبوعاً علامة على المخاض الذي يؤدي إلى ولادة الطفل قبل الأوان.

الغثيان والقيء المفرط

إذا كانت المرأة الحامل تعاني من غثيان الصباح الشديد، والذي تستمر أعراضه حتى الثلث الثاني من الحمل، فقد يكون ذلك علامة على القيء الحملي المفرط، والذي يحدث عندما يفتقر الجسم إلى الكثير من السوائل بسبب القيء المفرط والمستمر، وتوجد هذه الحالة بشكل شائع لدى النساء الحوامل لأول مرة، أو الحوامل بتوأم، مما يجعل النساء الحوامل يفقدن شهيتهن، ويجب الانتباه إذا تركت هذه الحالة دون علاج؛ لأنها يمكن أن تتسبب في إصابة الأم الحامل والجنين بالجفاف وسوء التغذية والقيء المتكرر أثناء الحمل، مما يعد علامة على مضاعفات الحمل، وهي كالتالي:

تسمم الحمل: إذا استمر الغثيان والقيء خلال النصف الثاني من الحمل، مع الشعور بألم تحت الأضلاع، وتورم في الوجه أو اليدين أو القدمين.

إذا استمر الغثيان والقيء خلال النصف الثاني من الحمل، مع الشعور بألم تحت الأضلاع، وتورم في الوجه أو اليدين أو القدمين. التسمم الغذائي: إذا كان القيء مصحوباً بالإسهال.

إذا كان القيء مصحوباً بالإسهال. التهاب الكلى: إذا كان القيء مصحوباً بحمى وألم في أسفل الظهر أو حول الأعضاء التناسلية.

الضعف المزمن والتعب

النساء الحوامل اللواتي يشعرن بالتعب سريعاً، على الرغم من حصولهن على ما يكفي من الطعام والراحة، يجب عليهن أيضاً الانتباه إلى سكري الحمل، والذي يمكن أن تصاب به الحامل بسبب اتباع نظام غذائي غني بالسكر، ويجب علاج سكري الحمل بمجرد ظهور الأعراض؛ حتى لا يهدد سلامة الأم والجنين.

ضغط الدم المرتفع جداً

قد تعاني النساء الحوامل من ارتفاع ضغط الدم بشكل متكرر، وتسمى هذه الحالة بتسمم الحمل، والذي قد يتسبب في العديد من الأعراض المزعجة؛ كصعوبة التنفس والصداع الشديد وانخفاض حجم البول وتورم الساقين وبعض الاضطرابات البصرية، ويجب الانتباه إلى أعراض تسمم الحمل؛ لأنه يمكن أن يعرّض حياة الأم والجنين للخطر.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.