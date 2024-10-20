الكونغو الديمقراطية تسجل أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة بالكوليرا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة “كاتانجا العليا” بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة بالكوليرا و168 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي.

وأوضح وزير الصحة الإقليمي لمقاطعة “كاتانجا العليا” جوزيف سامبي أن الكوليرا تعتبر متوطنة ووبائية في المقاطعة، مشيرًا إلى أن هناك إستراتيجية معدة مسبقًا للتدخل بمجرد الإعلان عن ظهور حالة بسيطة مصابة بالمرض كما تطبق الخطة ذاتها في الخليج 365 المتضررة.

وأكد الوزير أن الحكومة تقوم بدورها وتدعم الخليج 365 الصحية بشكل متوازن.

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