هيئة التخصصات الصحية تستعرض خدماتها وتقنياتها في ملتقى الصحة العالمي الاثنين المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بصفتها شريكًا إستراتيجيًا، يوم الاثنين المقبل، في ملتقى الصحة العالمي 2024، بحضور أكثر من 500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتستعرض الهيئة خلال جناحها في المعرض المصاحب، أبرز خدماتها وإنجازاتها على مستوى التدريب والتعليم الصحي، وبرامج البورد السعودي، وعمليات التقييم والاختبارات، وبرامج الأكاديمية الصحية، وأكاديمية القيادة، إلى جانب أحدث البرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين جودة الممارسة المهنية، ومنها نماذج الذكاء الاصطناعي “التفاعلية” التي تتضمن منصة التصنيف الذكي للممارسين، ومنصة محاكاة تدفق القوى العاملة الصحية، ومنصة توقع الطاقة التدريبية المحتملة لمراكز التدريب في البورد السعودي، ومنصة المزيج التدريبي التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في المملكة، وبرنامج “ممارس بلس” وما يقدمه من خدمات لأعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين، ومنصة “ممارس أعمال”.

وتشارك الهيئة في عدد من الجلسات الحوارية من خلال الأمين العام للهيئة وعدد من قياداتها، فيما ستوقع على هامش الملتقى عددًا من الاتفاقيات لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، والإسهام في تعزيز ودعم القطاع الصحي في المملكة.

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