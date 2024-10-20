شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس ضرر جسدى.. لهذه الأسباب تؤثر الأطعمة المصنعة على الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

الأطعمة المصنعة هي وجبات مريحة ذات مذاق رائع، فهي توفر علينا عناء التحضير ويمكن تناولها بسهولة، ومليئة بالنكهات التى نحبها كما أنها مشبعة أيضًا، ولكنها في الوقت نفسه، تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، وتستخدم الكثير من المواد الحافظة، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" تأثير تناول هذه الأطعمة ليس فقط على الجسم بل تمتد أضرار هذه الأطعمة للتأثير سلبًا على صحة العين والرؤية لدينا.

إليك كيف يمكن للأطعمة المصنعة أن تؤثر سلبًا على رؤيتك:

الإهمال الغذائي

تعتمد الرؤية الصحية على التغذية السليمة التى تعتمد على الفيتامينات مثل A وC وE وهى مهمة للحفاظ على صحة العين المثلى ومنع مشاكل الرؤية، حيث يُعزز فيتامين أ وظيفة العين الصحية ويساعد في تجنب العمى الليلي، بينما تفتقر الأطعمة المصنعة عمومًا إلى العناصر الغذائية الأساسية الضرورية للعمل السليم للعين.

نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة العين المثالية، وغالبًا ما تفتقر الأطعمة المصنعة إلى الدهون الصحية مثل هذه، وبالنسبة للمشاكل مثل جفاف العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية، لذلك احرص على دمج الأسماك الدهنية أو الجوز أو بذور الكتان في نظامك الغذائي للحصول على أحماض أوميجا 3 من المصادر الطبيعية.

الالتهاب المزمن

توجد المواد الحافظة والمواد المضافة بشكل شائع في الأطعمة المصنعة والتي تعمل على تعزيز مذاق الأطعمة المصنعة ومدة صلاحيتها ولكنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن في الجسم، وقد ارتبطت مشاكل العين مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين بالالتهاب المزمن.

ارتفاع ضغط الدم ومخاطر مرض السكري

تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات كبيرة من السكريات المصنعة والصوديوم والدهون والكوليسترول، ويمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكرى، ويمكن أن تزيد هذه الحالات من خطر الإصابة بأمراض شبكية العين المتعددة مثل اعتلال الشبكية السكري وانسداد الوريد الشبكي.