شكرا لقرائتكم خبر عن ناموا بدرى.. هؤلاء ممنوعون من السهر ليلا والان مع تفاصيل الخبر

السهر ليلا من المشكلات والعادات التي يصعب على البعض التخلي عنها، لا يعى هؤلاء مدى خطورة هذه العادة غير الصحية، التي تؤثر بالسلب على حياتهم وصحتهم وكذا دورة نومهم.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن السهر ليلا مضر بالصحة ويؤثر على الإدراك والتركيز والقدرات المخية، فضلا عن القدرات الجسدية والشعور بالضعف العام، كذلك يؤثر على من يعانى من مشكلة صحية.

وهنا بعض الفئات الممنوعة تماما من السهر ليلا، والتي يجب أن تتمتع بمقدرا نوم جيد وصحى، لا يقل عن النوم المتواصل 6 ساعات:

المراهقون هم الفئة الأبرز التي تسهر على الدوام، ولكن هذا يضر بصحتهم وبشدة، لأنه يصيبهم باضطرابات النوم الحادة في عمر مبكر، يؤثر على طبيعة أذهانهم ويصيبهم بالاضطراب الهرمونى

المكتئبون أو اللذين يعانون من اضطرابات نفسية، او اضطراب الحالة المزاجية لابد وأن يهتموا بالبعد عن السهر لأنه يعزز من الاكتئاب والعزلة والاضطراب النفسى

مرضى السكر عليهم بالبعد عن السهر لأنه يعزز من اضطراب مستويات السكر في الدم، وكذلك يعد الجميع عرضة للسكر إذا ما أصر على السهر يوميا

مرضى ضغط الدم يجب أن يبتعدوا عن السهر لأنه يعمل على رفع معدل الاضطراب في ضغط الدم

يرفع السهر من فرص التدخين، ولذا يجب على من يقلع عن التدخين الابتعاد عن السهر ليلا

الرياضيين لابد وأن يتجنوبا السهر تماما، يبتعدوا كبلا عنه، فهو يضر بحيويتهم وبرياضتهم وطبيعة نمطهم الحياتى اليومى