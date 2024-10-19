للرياضيين.. نصائح للوقاية من إصابات العمود الفقرى

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يتعرض الرياضيون بشكل خاص لخطر كبير للإصابات في العمود الفقري، والتي يمكن أن تسبب إعاقات مدى الحياة، في هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من إصابات العمود الفقري، بحسب موقع "تايمز ناو".

للرياضيين.. نصائح للوقاية من إصابات العمود الفقري1. عزز عضلاتك الأساسية

أثناء ممارسة الرياضات عالية التأثير، تلعب العضلات دورًا رئيسيًا في دعم العمود الفقري تزيد عضلات الجذع الضعيفة من الحمل على العمود الفقري وتزيد من خطر الانزلاق الغضروفي وكسور الفقرات.

يجب العمل على أسفل الظهر وقاع الحوض والعضلات المائلة وعضلات البطن أثناء تمارين الجذع.

2. الإحماء بالطريقة الصحيحة

الخطوة الأولى لتجنب أي نوع من الإصابات، حتى تلك التي تؤثر على العمود الفقري، هي الإحماء إن الإحماء بالطريقة الصحيحة يحسن المرونة ويضخ المزيد من الدم في العضلات ويجهز الجسم للنشاط البدني الشاق.

يجب أن تستهدف تمارين الإحماء الوركين والكتفين والعمود الفقري لأن هذه كلها تشارك في الحركات الرياضية ويمكن أن تحمي العمود الفقري.

3. انتبه إلى التقنية الصحيحة للرياضة التي تقوم بها

تعتبر التقنية السيئة للرياضة التي تمارسها أحد الأسباب الرئيسية لإصابات العمود الفقري في الرياضة. سواء كنت تلعب رياضات التلامس أو ترفع الأثقال أو تركض بسرعة، فإن التقنيات السيئة يمكن أن تزيد من خطر إصابات العمود الفقري.

على سبيل المثال، الوضعية غير السليمة للجسم أثناء رفع الأثقال قد تؤدي إلى انزلاق غضروفي.

يجب على الرياضيين أن يكون تعلم التقنية المناسبة لرياضتهم دائمًا أولوية للرياضي، حيث يمكن أن يساعد التدريب المتكرر في تحسين أنماط الحركة والوضعية، وبالتالي تقليل الضغط غير الضروري على العمود الفقري.

4. تجنب التعب والإفراط في التدريب

أحد الأسباب الرئيسية للإصابات الرياضية، وخاصة تلك التي تنطوي على العمود الفقري، هو الإفراط في التدريب.

يميل الرياضيون إلى الإفراط في تحضيرهم البدني، مما يرهقهم ويزيد من خطر الإصابة يصبح العمود الفقري أكثر عرضة للأذى عندما تتعب العضلات لأنها غير قادرة على دعمها بشكل كافٍ.

يجب على الرياضيين أن يتعلموا الاستماع إلى أجسادهم وأخذ فترات راحة عند الضرورة.

يمكن تجنب إصابات الإفراط في الاستخدام من خلال دمج أيام الراحة، والتحكم في أحمال العمل، والتأكد من التعافي الجيد من الجلسات المكثفة.

يجب على الرياضيين أيضًا إعطاء الأولوية للحصول على قسط كافٍ من النوم لأن النوم هو الوقت الذي يستعيد فيه الجسم عافيته ويتعافى.

5. ارتدِ معدات الحماية المناسبة

يعد ارتداء معدات الحماية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية للرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل كرة القدم، في حين أن السترات أو السترات المبطنة قد تساعد في حماية مناطق الصدر، يمكن للخوذات وأقواس الرقبة حماية العمود الفقري العنقي. تأكد من أن جميع معداتك مناسبة بشكل صحيح ويتم صيانتها بشكل منتظم لأن الملابس البالية أو غير المناسبة قد تسبب إصابات.

6. الوصول إلى وزن صحي

إن زيادة الوزن تزيد من فرصة الإصابة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وتضع ضغطًا إضافيًا على العمود الفقري، وخاصة منطقة أسفل الظهر.

يحتاج الرياضيون إلى الحفاظ على وزن صحي من خلال تناول نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر.

من المهم بنفس القدر تناول نظام غذائي غني بالمعادن مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين الذي يدعم صحة عضلاتك وعظامك.

يمكن أن يضمن هذا أنه عند الانخراط في نشاط بدني، يظل العمود الفقري والعضلات التي تدعمه قوية ومتينة.

7. حافظ على مرونتك من خلال تمارين التمدد بانتظام

يتطلب منع إصابات العمود الفقري الحفاظ على المرونة يمكن للعضلات المشدودة أن تسحب العمود الفقري، مما يتسبب في سوء المحاذاة والألم، وخاصة في أوتار الركبة ومثنيات الورك وأسفل الظهر.

يمكن أن يساعد التمدد بانتظام في تجنب هذه المشاكل والحفاظ على طول العضلات المناسب.