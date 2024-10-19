شكرا لقرائتكم خبر عن من نظامك الغذائى.. أطعمة شائعة تُعوض نقص التغذية لديك والان مع تفاصيل الخبر

يعاني ملايين الأشخاص على مستوى العالم، من نقص العناصر الغذائية دون معرفة كافية بهذا الأمر، حيث إن ظهور أعراض مثل الشعور بالتعب، وانخفاض المناعة، وضعف صحة العظام، وحتى تساقط الشعر ليست سوى عدد قليل من المشاكل الصحية التي قد تنتج عن نقص الفيتامينات والمعادن الحيوية، مثل الحديد، وفيتامين د، والمغنيسيوم، والبروتين، وهي حالات نقص شائعة لها تأثيرات متفاوتة على الجسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

لحسن الحظ، يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية في تجنب أو إدارة غالبية الأمراض الناتجة عن نقص التغذية، وللمساعدة في سد هذه الفجوات وتعزيز الصحة العامة، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، على النحو التالى:

نقص الحديد

يعد نقص الحديد من أكثر حالات نقص الحديد شيوعًا، ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، كما أنه أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، وتشمل مصادر الحديد التى يجب تضمينها إلى نظامك الغذائى الخضراوات الورقية الخضراء، والفاصوليا، والحبوب المدعمة بالحديد، والبازلاء، والبيض، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

نقص أوميجا 3

من الشائع أن يخاف الناس الدهون أو يتجنبونها بسهولة بشكل عام، لكن الدهون ليست كلها متشابهة، وتتمتع أوميجا 3 بخصائص مضادة للالتهابات، وتعزز صحة القلب وهي ضرورية لصحة الدماغ، ولكنها أيضًا عنصر غذائي شائع يعاني الناس من نقصه في كثير من الأحيان، وتشمل مصادر أوميجا 3 من الأطعمة الأسماك الدهنية، والجوز، وبذور الشيا، وبذور القنب، وبذور الكتان

نقص الماغنيسيوم

يعتبر المغنيسيوم عنصراً مساعداً في أكثر من 300 إنزيم تقوم بوظائف حيوية مختلفة في أجسامنا، ومن الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس اليوم يشعرون بالإرهاق والتعب ونقص الطاقة وسوء نوعية النوم هو نقص المغنيسيوم، ويمكن أن يساعدك تضمين أطعمة مثل الكاجو واللوز وبذور اليقطين والشوكولاتة الداكنة بنسبة تزيد عن 70% في الحصول على كمية جيدة من المغنيسيوم في نظامك الغذائي.

نقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين د أحد الأسباب وراء سوء التغذية، حيث أن فيتامين د ضروري لصحة العظام ووظائف المناعة لدينا، نظرًا لأن ضوء الشمس هو المصدر الرئيسي، فمن النادر جدًا أن يتعرض الناس لأشعة الشمس بشكل كافٍ مما يؤدي إلى نقص فيتامين د، ويوصى بشدة بتعريض جسمك لأشعة الشمس بشكل يومي، وفيتامين د قابل للذوبان في الدهون وله مصادر غذائية طبيعية قليلة، لذلك غالبًا ما يتم استكماله من خلال المكملات الغذائية، ويؤثر على جميع الفئات العمرية، وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 62-95.7٪ من الأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 20 عامًا يعانون منه.

لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، من الحبوب والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور في تلبية ما لا يقل عن 30 جرامًا من تناول الألياف الغذائية يوميًا.