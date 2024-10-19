شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح هتساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة عند تناول الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تحدث أخطاء في تناول الأدوية لأي شخص، وقد يؤدي خطأ صغير مثل تفويت جرعة أو تناول حبة خاطئة إلى مخاطر صحية كبيرة، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

فيما يلي خمس نصائح ستساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة وضمان تناول الأدوية بأمان تجنب مشاركة الأدوية

حيث يلجأ الناس غالبًا إلى أفراد الأسرة أو الأصدقاء للحصول على المشورة الصحية، فإن إغراء مشاركة الأدوية مرتفع، يتم وصف الأدوية بناءً على حالة المريض وتاريخه الطبي وحالته الصحية، قد يؤدي إعطاء شخص ما دواء تم وصفه لك إلى ضرر خطير، حتى لو بدا أن لديه نفس الأعراض، هناك جانب آخر يجب مراعاته وهو الحساسية، على سبيل المثال، يعاني العديد من الأشخاص من ردود فعل تحسسية من المضادات الحيوية مثل البنسلين، قبل تناول أي دواء جديد، تأكد من أنك أو الشخص الذي ترعاه لا تعاني من حساسية معروفة لهذا الدواء.

استخدم أدوات دقيقة لتحديد الجرعات والالتزام بالجدول

يمكن أن يساعد تحديد الجرعات بدقة في التمييز بين الدواء الذي يعمل والدواء الذي يسبب الضرر. استخدم دائمًا كوب القياس أو المحقنة التي تأتي مع الدواء. ومن المهم بنفس القدر الالتزام بالجدول الموصوف، الأدوية مصممة للعمل ضمن أطر زمنية محددة؛ يمكن أن يؤدي تفويت الجرعات أو تناولها على فترات غير منتظمة إلى تقليل فعاليتها، وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنسبة للمضادات الحيوية أو الأنسولين أو أدوية القلب، حيث يمكن أن يؤثر التوقيت بشكل مباشر على النتائج.

تأكد من الوصفة الطبية وملصق الدواء

تخيل أنك استلمت الدواء من الصيدلية وأنت مستعد لتناول الجرعة، ولكن قبل أن تتناول حبة الدواء، خذ لحظة للتحقق من الوصفة الطبية وملصق الدواء، يمكن أن يؤدي أي اختلاف إلى عواقب وخيمة، على سبيل المثال، يمكن الخلط بسهولة بين الأدوية التي تتشابه في الاسم أو التهجئة. وينطبق نفس الشيء على أخطاء الجرعات، يمكن أن يحول اختلاف بسيط في الملليجرامات دواءً منقذًا للحياة إلى خطر محتمل.

تخزين الأدوية بشكل صحيح

يلعب تخزين الأدوية دورًا مهمًا في الحفاظ على فعالية الدواء. تفقد بعض الأدوية، مثل الأنسولين أو اللقاحات، فعاليتها إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية، وخاصة في المناطق الأكثر حرارة في الهند، احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال مع وضع ملصقات واضحة عليها لمنع سوء الاستخدام العرضي.

استشر متخصصًا في حالة الشك

أخيرًا، لا تتردد أبدًا في طرح الأسئلة، سواء كنت غير متأكد من كيفية تناول دواء جديد أو تتساءل عما إذا كان من الآمن الجمع بين عقارين، فإن طبيبك أو الصيدلاني هو مصدرك المفضل، على سبيل المثال، قد يؤدي خلط بعض مسكنات الألم مع أدوية ضغط الدم إلى انخفاضات خطيرة في ضغط الدم.