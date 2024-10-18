شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من طفح جلدي .. علامات هتقولك امتى لازم تروح للدكتور والان مع تفاصيل الخبر

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك وأكثرها تعرضًا للملوثات والمواد المهيجة، والطفح الجلدي هو حالة جلدية شائعة تتميز ببقع حمراء ملتهبة ومثيرة للحكة، ويمكن أن يكون سببها مجموعة متنوعة من العوامل، مثل ردود الفعل التحسسية أو ملامسة المواد المهيجة.

الأسباب الشائعة للطفح الجلدي

الطفح الجلدي شائع للغاية، ويعاني منه الجميع مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ويختلف سبب الطفح الجلدي من شخص لآخر، ومن بين الأسباب الشائعة وفقا لموقع "onlymyhealth":

التهاب الجلد التماسي

التهاب الجلد التماسي هو طفح جلدي يحدث نتيجة ملامسة مادة مهيجة، مثل المواد الكيميائية الموجودة في الصابون أو المنظفات أو مستحضرات التجميل أو أصباغ الملابس، ويسمى أيضًا التهاب الجلد التماسي المهيج وهو مختلف وأكثر شيوعًا من التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو مرض التهابي في الجلد يحدث بسبب تفاعل فرط الحساسية من النوع الرابع.

لدغات الحشرات

يمكن أن يحدث الطفح الجلدي أيضًا بسبب لدغات الحشرات واللسعات، مما قد يسبب الالتهاب والحكة حول موقع اللدغة.

طفح الحرارة

خلال الصيف، قد تصاب أيضًا بطفح جلدي بسبب انسداد الغدد العرقية، والذي قد يحدث أثناء ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار والرطب، يمكن أن يتسبب الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة في ظهور كتل حمراء صغيرة أو بثور على الجلد.

ردود الفعل التحسسية

يمكن أن يحدث الطفح الجلدي نتيجة لتفاعل تحسسي تجاه الطعام أو الدواء أو أي مادة مسببة للحساسية.

اضطرابات الجلد

يمكن أن تحدث الطفح الجلدي نتيجة لاضطرابات جلدية مثل الإكزيما أو الصدفية، وتعرف أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، وتصيب ما يصل إلى 20% من الأطفال وما يصل إلى 10% من البالغين على مستوى العالم.

العدوى

يمكنك أيضًا الإصابة بالطفح الجلدي بسبب العدوى مثل جدري الماء، أو الحصبة، والعدوى الفطرية، مثل سعفة الرأس والمبيضات، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى طفح جلدي.

متى يجب وقت زيارة الطبيب؟

نظرًا لأن الطفح الجلدي شائع ويمكن أن يصيب أي شخص، إليك العلامات التي يجب الانتباه إليها:

الأعراض المستمرة أو المتفاقمة

إذا لم يتحسن الطفح الجلدي لديك في غضون بضعة أيام أو تفاقم على الرغم من العلاجات المنزلية، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب.

الحكة الشديدة أو الألم

قد يشير الطفح الجلدي المصحوب بحكة شديدة أو حرقة أو ألم إلى حالة أكثر خطورة تتطلب عناية طبية.

الانتشار المفاجئ

إذا ظهر الطفح الجلدي فجأة، أو انتشر بسرعة، أو غطى مساحة كبيرة من جسمك، فمن الضروري إجراء فحص.

مظهر غير عادي

الطفح الجلدي المصحوب ببثور أو جروح أو لون غير عادي (مثل الأرجواني أو الأسود) قد يشير إلى وجود عدوى أو رد فعل تحسسي يحتاج إلى تقييم طبي.

كيفية علاج الطفح الجلدي؟

يعتمد علاج الطفح الجلدي على سبب المشكلة الجلدية، لذا من المهم استشارة طبيب الأمراض الجلدية، وبمجرد معرفة ما تعاني منه، يمكنك طلب العلاج اللازم.

إذا كان سبب الطفح الجلدي مرضًا كامنًا، فقد ينصح الأطباء بعلاج المرض أولاً لمعرفة ما إذا كانت الأعراض على الجلد تقل.

وفي الوقت نفسه، من الأفضل تجنب فرك أو خدش الطفح الجلدي، واستخدام المنظفات اللطيفة، أو وضع الكريم أو المرهم حسب نصيحة الطبيب، أو تناول الأدوية عن طريق الفم بعد استشارة مقدم الرعاية الصحية.