شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشكلات فى الهضم.. معلومات لازم تعرفها قبل إضافة السمن إلى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر السمن أو الزبدة المصفاة غذاءً خارقًا وصحيًا، حيث يعتبر السمن مصدرًا قويًا للدهون الصحية وفيتامينات أ، ود، وهـ، وك، ويمكنه توفير العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحسين الكولسترول الصحي، ومنع العديد من الاضطرابات، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

ويمكن أن يوفر السمن 11% من المدخول اليومي من فيتامين هـ و100% من فيتامين أ، بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على حمض الزبديك، وهو حمض دهني قصير السلسلة مهم جدًا، ومن بين الأحماض الدهنية غير المشبعة، يوجد حمض الأوليك أيضًا بصرف النظر عن حمض ألفا لينولينيك أوميجا 3 الأساسي، وذلك فقًا لمجلة " Journal of Food Composition and Analysis".

وعلى مدار العام، اكتسب السمن سمعة كونه يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي يمكن أن تؤثر على صحة القلب، ومع ذلك، يقول الخبراء إن تناول هذا الغذاء الخارق باعتدال يمكن أن يعزز في الواقع صحة القلب، ويزيل السمن السموم كم الجسم، كما يعزز توهج البشرة، ويحسن صحة العين، ويزيد من القدرة البدنية والفكرية وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن السمن يعد إضافة مهمة للنظام الغذائي بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، لذلك تعرف على الأشخاص الذين لا ينبغي لهم تناول السمن:

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الهضم

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة أو اضطرابات الجهاز الهضمي تجنب تناول السمن أو استشارة أطبائهم قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي، لأنه قد يسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم حالات مثل مشاكل المرارة ومشاكل الجهاز الهضمي المزمنة ومتلازمة القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، يمكن أن تساهم الوجبات الغنية بالدهون في تفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي.

إدارة الوزن

يجب على الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن والحفاظ على لياقتهم البدنية تجنب الإفراط في تناول السمن، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون، ومع ذلك، فإن تناول كمية قليلة من السمن يمكن أن يساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويجب عليهم اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية للحفاظ على وزنهم.

أمراض الكبد

يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد توخي الحذر، حيث يحتوي السمن على نسبة عالية من الدهون، مما قد يؤدي إلى إجهاد الكبد وتفاقم حالته، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrition & Metabolism، فإن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة قد يؤثر سلبًا على الكبد.

ارتفاع مستويات الكوليسترول

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول تجنب السمن والزبدة والزيت، ومع ذلك، فإن تناول السمن باعتدال يمكن أن يساعد في الواقع في الحفاظ على الكوليسترول الجيد، بينما تناول السمن بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر على صحة القلب، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإن تناول الدهون يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.