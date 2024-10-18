شكرا لقرائتكم خبر عن خدعة الماء لإنقاص الوزن.. كيف تساعدك في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أن "كيفية إنقاص الوزن" هي واحدة من أكثر عمليات البحث شيوعًا المتعلقة بالصحة على محركات البحث؟ لوجود عدد كبير من الجماهير التي تبحث عن حلول، وتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بالنصائح والحيل للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ما يجعل إنقاص الوزن موضوعًا شائعًا لملايين الأشخاص.

من بين هذه الحيل الشائعة لفقدان الوزن والتي أحدثت ضجة هي "خدعة الماء"، ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، نتعرف على كيفية القيام بها.

ما "خدعة الماء" لإنقاص الوزن؟

"خدعة الماء" هي استراتيجية بسيطة وفعالة تساعد على زيادة الشعور بالشبع وبالتالي تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

تعتمد الطريقة على شرب كوبين من الماء قبل تناول الوجبات للمساعدة في السيطرة على الجوع وتعزيز الشبع، مما يجعل الأمر أسهل لتجنب الإفراط في تناول الطعام، والحفاظ على السعرات الحرارية الزائدة تحت السيطرة .

تناول كمية مسبقة من الماء العادي قبل كل وجبة، ستجعلك تأكل كمية أقل بكثير بعد تناول كمية الماء المسبقة، هذا أمر جيد يجب القيام به عند الخروج لتناول العشاء، على وجه الخصوص كوبان كبيران من الماء قبل تناول طعامك سيقلل ذلك بشكل كبير من كمية السعرات الحرارية التي ستتناولها في النهاية.

شرب الماء أثناء تناول الطعام

وفقا للتقرير، ينبغي شرب الماء مع الطعام، خدعة الماء هي تكتيك فعال بشكل فريد لمتبعي الحمية الغذائية لأنها تركز على إضافة أو زيادة تناول الطعام بدلاً من تقليله أو إزالته، وهي مثالية للمناسبات مثل تناول الطعام في المطاعم أو التجمعات الاجتماعية والعائلية.

ماذا يقول البحث

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن شرب الماء مع الوجبات يمكن أن يكون له فوائد، ولا يوجد دليل قاطع على أنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Obesity أن شرب 500 مل من الماء قبل تناول الوجبات يمكن أن يساعد كبار السن في منتصف العمر وكبار السن على إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية عند دمجه مع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية.

ورغم أن شرب الماء أدى في البداية إلى تقليل تناول الوجبات، إلا أن هذا التأثير لم يستمر لأكثر من 12 أسبوعاً، ومع ذلك، كان إجمالي فقدان الوزن أكبر بشكل ملحوظ في المجموعة التي شربت الماء قبل الوجبات مقارنة بالمجموعة التي لم تشربه.