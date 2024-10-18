شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من العدوى فى الخريف؟.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع ”الخليج 365” فيديو جراف لقرائه من أجل توعية الأمهات بصحة أطفالهم خاصة خلال الفترة الحالية مع تقلبات الطقس، حيث يقدم الفيديو مجموعة من النصائح للوقاية من أى عدوى منتشرة حاليًا وحماية أطفالنا خاصة فى موسم المدارس.

ويتناول الفيديو جراف نصائح للأمهات لحماية أطفالهم من العدوى فى الخريف سواء كانت نزلة برد أو أنفلونزا أو غيرها، وأهمها عدم مشاركة أدواته مع زملائه فى المدرسة، وعندما يعطس أو يكح من المهم أن يضع منديل على فمه، بجانب ذلك الحرص على غسل اليدين أكثر من مرة فى اليوم خاصة قبل وبعد تناول الطعام، واستخدام الحمام للوقاية من أى عدوى.، ويحرص على الجلوس بعيدًا عن الأطفال الذين يظهر عليهم أى عدوى للبرد وغيرها حتى لا تنتقل العدوى، وعند ظهور أى أعراض على طفلك يفضل أن يحصل على راحة فى المنزل وتجنب نزوله إلى المدرسة حتى يتعافى سريعًا.