شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية بالمرض.. اعرفى أهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي أمر بالغ الأهمية، ويؤكد المتخصصون على أهمية إجراء الفحوصات المنتظمة لتحسين معدلات الشفاء والوقاية.

الأعراض الشائعة لسرطان الثدي التي يجب أن تكون النساء على دراية بها وفقا لموقع " هيلث لاين"، تتضمن وجود كتلة في الثدي أو الإبط، وألم في الثدي، وإفرازات دموية من الحلمة، وتغيرات في الجلد فوق الثدي، وإذا ظهرت أي من هذه الأعراض، يجب طلب المشورة الطبية، يمكن أن تساعد صور الثدي الشعاعية المنتظمة في الكشف عن سرطان الثدي في مرحلة مبكرة.

الفحص الذاتي للثدي هو أداة أخرى حاسمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فخلال الفحص الذاتي للثدي، يجب على النساء البحث عن أعراض مثل الاحمرار والحكة والطفح الجلدي وتورم الحلمات أو الكتل أو أي إفرازات غير عادية من الحلمة.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات أو أي تغيرات أخرى، فإن استشارة الطبيب على الفور أمر ضروري، حيث يؤدي الكشف المبكر إلى علاج ناجح ويزيد من معدلات الوقاية والعلاج.

كما تؤكد التقارير على أهمية التصوير الشعاعي للثدي والفحص الذاتي المنتظم للتوعية بصحة الثدي، كما يجب على النساء في سن 40 إلى 55 عامًا إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام، حيث يمكن أن يساعد ذلك في الكشف المبكر عن أي تطور للسرطان.

ويجب على النساء فوق سن الخمسين الاستمرار في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عامين أو سنويًا، اعتمادًا على عوامل الخطر الخاصة بهن، كما أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي يجب أن يبدأوا الفحص في وقت مبكر، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بالمرض.

تشير التقارير إلى أنه في حين أن بعض النساء قد لا تظهر عليهن أي أعراض، إلا أن أخريات قد يعانين من العلامات التحذيرية التالية لسرطان الثدي:

كتلة جديدة في الثدي أو الإبط.

تورم أو سماكة الثدي.

نزيف أو إفرازات غير طبيعية.

تهيج الجلد في الثدى.

تقشر الجلد أو احمراره حول الحلمة أو الثدى.

ألم أو إحساس بالشد في منطقة الحلمة.

تغيرات في حجم أو شكل الثدى.

تساعد الفحوصات الذاتية المنتظمة النساء على أن يصبحن أكثر وعيًا بثدييهن والتعرف على التغيرات غير العادية.