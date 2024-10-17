شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أعشاب شائعة الاستخدام تخفف نزلات البرد ومشكلات الجلد والان مع تفاصيل الخبر

النعناع أو أوراق النعناع، أكثر من مجرد أعشاب أو توابل تضاف إلى الأطعمة والمشروبات لتمنحهم مذاقًا رائعًا، فمنذ آلاف السنين، كان الناس يقدرون هذه العشبة العطرية ليس فقط لمذاقها الفريد ولكن أيضًا لفوائدها الصحية المتميزة، فالنعناع، الغني بالعناصر الغذائية وله خصائص علاجية، يمكن استخدامه كحل طبيعي لمجموعة متنوعة من المشكلات، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أفضل استخدامات أوراق النعناع وكيف يمكنك الاستفادة منها لتحسين صحتك؟

يساعد في عملية الهضم

يخفف النعناع من اضطرابات المعدة، فهو معروف عنه بأن له فوائد هضمية، حيث يساعد على زيادة الإنزيمات الهضمية والتي قد تؤدي إلى امتصاص أفضل للعناصر الغذائية وهضم أسهل للوجبات، وعندما يعاني شخص ما من الانتفاخ أو عسر الهضم أو اضطراب المعدة بشكل منتظم، فقد يكون النعناع علاجًا طبيعيًا مفيدًا له.

كيفية استخدامه: للمساعدة في تهدئة معدتك، تناول شاي النعناع إما قبل أو بعد الوجبات، فقط قُم بغلي بضع أوراق من النعناع طازجة لمدة خمس إلى عشر دقائق، ويمكن زيادة فوائد الجهاز الهضمي بإضافة شريحة من الزنجبيل أو بضع قطرات من عصير الليمون.

يساعد على تخفيف أعراض البرد

المنثول، مادة كيميائية عطرية طبيعية ذات خصائص مزيلة للاحتقان، توجد في أوراق النعناع، ويصبح التنفس أسهل وتتحسن الممرات الأنفية، خاصة إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو السعال أو الجيوب الأنفية المسدودة، كما يمكن التخلص من الاحتقان وأعراض البرد الأخرى بسرعة عن طريق استنشاق البخار من أوراق النعناع أو احتساء الشاي المخلوط بالنعناع.

ويمكنك استخدامه بوضع بضع أوراق من النعناع في وعاء من الماء الساخن، ثم تغطية رأسك بمنشفة واستنشاق البخار لمدة خمس إلى عشر دقائق وذلك لتخفيف التهاب الحلق، ويمكنك أيضًا احتساء شاي النعناع الساخن مع العسل.

الحفاظ على صحة الفم

هناك سبب وجيه لاحتواء غسول الفم ومعجون الأسنان على أوراق النعناع بشكل متكرر، بسبب خصائصه القوية المضادة للبكتيريا والالتهابات الموجودة فيه ويمكن أن تساعد في مكافحة البكتيريا في الفم، وتقليل رائحة الفم الكريهة، وحتى حماية اللثة، وهناك طريقة طبيعية أخرى لتنشيط فمك وهي مضغ أوراق النعناع الطازجة.

يمكنك استخدامه عن طريق مضغ بعض أوراق النعناع الطازجة أو إضافتها إلى الماء لتحضير مشروب بارد.

يُعزز صحة الجلد

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حب الشباب أو البشرة المتهيجة، يمكن أن تكون خصائص النعناع المبردة مهدئة بشكل خاص، ويمكن لحمض الساليسيليك، الموجود في أوراق النعناع، أن يساعد في فتح المسام وتقليل حب الشباب، كما أنها تقلل الالتهاب بشكل طبيعي، مما يساعد على تهدئة الاحمرار والحكة الجلدية.

ويمكن استخدمه عن طريق مزج أوراق النعناع المطحونة في عجينة، ووضعها على المنطقة المصابة وشطفها بالماء البارد بعد 15 إلى 20 دقيقة.