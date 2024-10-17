أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين

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فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات الشائعة بين الأطفال، على الرغم من أنه يتم تشخيصه أيضًا عند البالغين، اكتشف العلماء وجود اختلافات في الشبكات العصبية في الدماغ والناقلات العصبية لأولئك الذين يعانون من هذا الاضطراب، في هذا التقرير نتعرف على اعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

وفقًا للخبراء، يعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا، ويتسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في خلل تنفيذي - مما يعني أنه يعطل قدرة الشخص على إدارة عواطفه وأفكاره وأفعاله.

وأكد الأطباء أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يجعل من الصعب على الناس إدارة سلوكهم والانتباه والسيطرة على النشاط المفرط وتنظيم مزاجهم والبقاء منظمين والتركيز واتباع التعليمات وحتى الهدوء.

عادةً ما يتم تشخيص الأطفال أثناء الطفولة وغالبًا ما تستمر الحالة حتى مرحلة البلوغ. ومع ذلك، يتوفر علاج فعال يقول الأطباء إن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يسبب مضاعفات خطيرة مدى الحياة إذا تُرِك دون علاج.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين

أكد الأطباء إن التشخيص يتم على أساس الأعراض - التي تتداخل بشكل كبير مع الأداء في منطقتين على الأقل من الحياة - مثل المدرسة أو المكتب والمنزل. تشمل علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه - المستخدمة للتشخيص:

قلة الانتباه



عدم القدرة على التنظيم والبقاء على المهمة

صعوبة الاستماع جيدًا

مشكلة في اتباع التعليمات وإكمال المهام

تجنب أو عدم الرغبة في المهام التي تتطلب جهدًا ذهنيًا مستمرًا

فقدان الأشياء بشكل متكرر

التشتت بسهولة بسبب المحفزات الخارجيةالنسيان في الأنشطة اليومية

ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

أكد خبراء الصحة العقلية إن هناك اختلافات في بنية الدماغ ونشاط الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتم تحديدها للتشخيص.

الفص الجبهي من الدماغ - المسؤول عن التخطيط والانتباه واتخاذ القرارات واستخدام اللغة لتعديل السلوك - بطيء في الغالب في الوصول إلى نضجه الكامل في وقت لاحق مقارنة بالأشخاص الطبيعيين.

يستخدم الناس الانتباه الموجه لتعليق الانتباه التلقائي - وهو نوع ثانٍ من الانتباه، وجد أنه قوي للغاية لدى المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. الانتباه التلقائي هو نوع الانتباه الذي تستخدمه عندما تفعل شيئًا مثيرًا للاهتمام أو جذابًا.

الانتباه الموجه هو نوع الانتباه الذي تستخدمه عندما يتعين عليك القيام بشيء مرهق أو قليل الاهتمام. بصرف النظر عن ذلك، يقول الأطباء إن الخلايا العصبية - تنقل الإشارات في دماغك، والتي تنتقل في مجموعات من الخلايا العصبية تسمى الشبكات يطلق العلماء على شبكة الانتباه التلقائي في دماغك الوضع الافتراضي.

على الرغم من إجراء الكثير من الدراسات لتحديد سبب واحد لهذا الاضطراب، يقول العلماء إنهم لا يفهمون تمامًا سبب حدوث العلامات وتؤدي إلى أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ومع ذلك، تُظهر بعض الأبحاث أن العوامل الوراثية تلعب دورًا حيويًا في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لأنه غالبًا ما يكون وراثيًا.