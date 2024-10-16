شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للعمود الفقرى.. عادات خاطئة تسبب مشكلات الظهر فى سن الشباب والان مع تفاصيل الخبر

يحيى العالم في 16 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للعمود الفقري، يعمل هذا اليوم كتذكير بأننا بحاجة إلى توخي الحذر من عاداتنا اليومية التي قد تؤثر على العمود الفقري لدينا، ويشمل ذلك الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد إلى جانب قضاء وقت طويل أمام الشاشات، في هذا التقرير نتعرف على بعض العادات الخاطئة التي تسبب مشكلات الظهر في سن الشباب، بحسب موقع "تايمز ناو".

هناك أوقات يؤدي فيها الجلوس لفترات طويلة وقضاء وقت طويل أماما الشاشات إلى آلام الظهر، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة باضطرابات العمود الفقري، وبالتالي، من الضروري أن نبقى حذرين ونتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة العمود الفقري لدينا.

كيف تؤثر العادات اليومية الخاطئة على صحة العمود الفقري؟

الجلوس لفترة طويلة أو قضاء الكثير من الوقت على الأجهزة الرقمية هي خيارات نمط حياة غير صحية تؤثر على صحة العمود الفقري، وخاصة عند الأطفال أكثر من أي شخص آخر.

يمكن أن يؤدي انحناء الظهر في وضع الجلوس إلى خلع العمود الفقري وتقلص العضلات والضغط على الأقراص الفقرية ويزيد من احتمالية آلام أسفل الظهر والتدهور التدريجي للعمود الفقري.

إن الجلوس لفترة طويلة يقلل أيضًا من مستويات تنشيط العضلات الأساسية مما يقلل من قدرتها على دعم محور العمود الفقري مما يؤدي إلى المزيد من الضغط على هياكل العمود الفقري.

وبالمثل، بسبب قضاء الكثير من الوقت على الأجهزة الإلكترونية، يتم دفع الرقبة إلى الأمام إلى مستويات شديدة مما يسبب آلام العمود الفقري العنقي.

هل هناك أنشطة أو عادات معينة يجب على الشباب تجنبها للمساعدة في منع مشاكل العمود الفقري المبكرة؟

لمكافحة المشاكل المتعلقة بالعمود الفقري، يحتاج الأشخاص، وخاصة الشباب، إلى اتباع أنماط حياة صحية ونشطة لا ينبغي أن تشمل تحميل طويل الأمد للعمود الفقري.

إن الأنشطة مثل الانحناء، أو الكثير من وقت الشاشة بزوايا خاطئة، أو إجهاد العمود الفقري بأوزان ثقيلة يمكن أن تكون ضارة للعمود الفقري.

من المهم الحفاظ على الحركة المنتظمة وتمارين التمدد والعمل بطريقة صحيحة.

يحتاج الناس إلى الامتناع عن الانحناء على الأريكة واستخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة عند الاستلقاء على الأريكة أو السرير.

يجب تعزيز الأنشطة البدنية مثل المشي والسباحة لأنها يمكن أن تقوي عضلات الدعم حول العمود الفقري لتحييد المخاطر الناشئة عن نمط الحياة المستقرة.

مشاكل وضعية الجسم

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى وضعية جسم سيئة قد تؤدي إلى اختلال محاذاة العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى الحداب والانحناء الجانبي للعمود الفقري.

ضعف العضلات

يمكن أن تساهم أنماط الحياة المستقرة في عدم الاستقرار والألم، مما يؤدي إلى ضعف عضلات الجذع والظهر.

الألم المزمن

يمكن أن يؤدي الجلوس في مكان واحد أو عدم النشاط لفترة طويلة إلى آلام الظهر المزمنة الشديدة.

طرق الوقاية من مشاكل الظهر

تشجيع النشاط البدني المنتظم

على الرغم من أن حياتنا تدور حول الأجهزة الرقمية التي تؤدي إلى نمط حياة غير صحي، إلا أن هناك بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكننا اتخاذها للمساعدة في التخفيف من خطر اضطرابات العمود الفقري.

ممارسة الرياضة يوميًا: ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة أو المشي أو تمارين التمدد يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر.

تثقيف الأطفال حول صحة العمود الفقري: تثقيف الأطفال حول الحفاظ على وضعية جيدة أثناء الجلوس والوقوف ولماذا هذا مهم علاوة على ذلك، اشرح لهم مخاطر الجلوس لفترات طويلة سيشجعهم هذا على الحركة بعد فترة زمنية محددة.