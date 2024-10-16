شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمي طفلك من تطبيقات الرهانات الإلكترونية.. نصائح وخطوات والان مع تفاصيل الخبر

أثارت قضية تطبيقات الرهانات الإلكترونية جدلا كبيراً، وقد أمرت النيابة باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من قيام عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، وفي هذا التقرير نتعرف على طرق حماية الأطفال من تطبيقات المقامرة الإلكترونية.

كيف تحمي طفلك من تطبيقات المقامرة الإلكترونية؟ -اشرح لأطفالك خطورة تطبيقات المقامرة

بحسب موقع maryhaven قد يكون الأطفال الأكبر سنًا في المرحلة الابتدائية مهتمين بمعرفة المزيد عن هذه التطبيقات، لذا يجب أن تتحدث مع طفلك عن هذه التطبيقات ومخاطرها واشرح لهم كيف أن الدين يحرم القمار.

كن قدوة لأبنائك

-يجب أن تكون قدوة جيدة لأبنائك وتبتعد عن مثل هذه التطبيقات أو تبتعد أيضاً عن قضاء وقت أطول أمام شاشات التليفون.

- راقب أبناءك أثناء استخدام الشاشات بشكل غير مباشر، وحدد الوقت الذى يقضونه خلال التعرض للشاشات.

-ضع قواعد عائلية حول استخدام الشاشة

إحدى الطرق للمساعدة في تقليل خطر التعرض لتطبيقات المقامرة هي وضع قواعد عائلية حول كيفية استخدام أطفالك للشاشات الكبيرة والصغيرة والإنترنت.

-يمكنك أيضًا تشجيع طفلك على تقليل التوتر ولشغل وقتهم بأشياء مفيدة بخلاف الإنترنت من خلال خيارات أفضل مثل الهوايات والرياضة والموسيقى.

-راقب تغييرات نمط الحياة لدى طفلك المرتبطة بالمقامرة

-التغييرات المفاجئة في مقدار المال الذي يمتلكه طفلك أخذ المال من الأشقاء أو الأصدقاء

-تغيرات في المزاج أو الانفعالات

-الانسحاب من الأصدقاء والأنشطة الاجتماعية

- التغيير في أنماط النوم

-انخفاض الدرجات في المدرسة

-الانشغال بألعاب الفيديو لساعات طويلة

كيف تحمى طفلك من إدمان الألعاب الإلكترونية

-وبحسب موقع Healthy children هناك بعض النصائح لحماية طفلك من إدمان الألعاب الإلكترونية:

تعيين حدود زمنية للعب وتمسك بها

- القيام بأنشطة أخرى كل يوم، بما في ذلك ممارسة الرياضة. سيؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر الصحية للجلوس واللعب لفترات طويلة من الزمن.

- تأكد من أن طفلك يلعب فقط الألعاب المصنفة حسب عمره.

- فكر جيدًا في الأنشطة التي قد تحل محلها ألعاب الفيديو وتأكد من أن الألعاب، لا تزاحم الأنشطة المهمة الأخرى مثل الواجبات المدرسية أو التمارين الرياضية أو النوم.

- انتبه إلى كيفية استخدام طفلك للأجهزة الإلكترونية وألعاب الفيديو والألعاب والتطبيقات التي يقوم طفلك بتنزيلها، تأكد من أنهم يفهمون أن ألعاب الإنترنت عادةً ما تحتوي على رسائل وإعلانات مخفية، وقد يقومون أيضًا بجمع المعلومات الشخصية لطفلك.

- ألعب الألعاب معهم وكن قدوة حسنة لا يساعدك هذا فقط على معرفة ما يفعلونه وكيف يفعلون ذلك، ولكنه يمكن أن يساعد في وضع بعض الحدود الزمنية للألعاب.

- ركز على ألعاب العالم الحقيقي للأطفال الصغار وابعدهم عن الألعاب الإلكترونية

-يتعلم الأطفال الصغار الكثير عندما يتواصلون مع الآخرين شجعهم على اللعب بالألعاب والكتب وأقلام التلوين.

إعدادات لحماية أطفالك عبر الإنترنت

ذكر موقع "اليونيسيف" بعض النصائح لحماية أطفالك من الإنترنت:

-قم بإعداد أدوات الرقابة الأبوية على هاتف طفلك يمكن تعديلها اعتمادًا على عمر الأطفال

" Safe Search" قم بتفعيل "البحث الآمن" على متصفح الهاتف.

-تحتوي معظم محركات بحث الويب على وظيفة "البحث الآمن" والتي تسمح للوالدين بتحديد المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه أثناء اتصالهم بالإنترنت توجد عادةً أيقونة "الإعدادات" على الصفحة الرئيسية لمتصفح الويب

"Privacy Settings" قم باستخدام إعدادات الخصوصية الآمنة على التطبيقات و الألعاب الإلكترونية.