شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عناصر ضرورية يجب إضافتها لقائمة الطعام اليومية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام بيوم الأغذية العالمي، ويأتي هذا اليوم للتركيز على قضية الجوع العالمية وأهمية ضمان الوصول إلى الغذاء الصحى للجميع، حيث يعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية الأساسية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة الجيدة، هناك عدة أنواع من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمنا وبعضها مهم جدًا للصحة، يمكن أن يؤدي نقص هذه العناصر أيضًا إلى مشكلات صحية خطيرة، في هذا التقرير نقدم 5 عناصر غذائية ضرورية لصحة جسمك، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 عناصر غذائية ضرورية أضفها فى طعامك يوميا

إليك العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك دائمًا:

1. البروتين

البروتين ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الشعر والبشرة والأظافر. كما أنه مهم للحفاظ على قوة العظام والعضلات. تشمل المصادر الجيدة للبروتين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات والفاصوليا.

2. الكربوهيدرات

تزود الكربوهيدرات الجسم بالطاقة، وهي تصنف على أنها كربوهيدرات معقدة وبسيطة، توفر الكربوهيدرات المعقدة، الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، طاقة مستدامة وهي غنية بالألياف.

يجب استهلاك الكربوهيدرات البسيطة، الموجودة في الحبوب المكررة والأطعمة السكرية، باعتدال.

3. الدهون

الدهون الصحية ضرورية للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الهرمونات ونمو الخلايا وامتصاص العناصر الغذائية تشمل المصادر الجيدة للدهون الصحية الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

4. الفيتامينات

الفيتامينات هي مغذيات دقيقة أساسية تلعب أدوارًا حاسمة في وظائف الجسم المختلفة. تشمل بعض الفيتامينات الأساسية للصحة العامة ما يلي:

فيتامين أ: يوجد في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والكرنب.

فيتامين سي: يوجد في الحمضيات والتوت والطماطم. وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف

فيتامين د: يوجد في ضوء الشمس والأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب. وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

فيتامين ب 12: يوجد في اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب المدعمة. وهو مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب.

5. المعادن

المعادن هي مواد غير عضوية ضرورية لمختلف وظائف الجسم، تشمل بعض المعادن الأساسية:

الحديد: يوجد في اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب المدعمة وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين

الكالسيوم: يوجد في منتجات الألبان والخضروات الورقية والأطعمة المدعمة. إنه ضروري لصحة العظام.

البوتاسيوم: يوجد في الموز والبطاطس والسبانخ. وهو مهم لتنظيم ضغط الدم ووظيفة العضلات. المغنيسيوم: يوجد في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة. وهو مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب.

ضمان تناول كمية كافية من العناصر الغذائية لضمان حصولك على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية، من المهم تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع.

يتضمن الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون والدهون الصحية.