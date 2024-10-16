شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب من مطبخك لتعزيز جهازك المناعى مع تغييرات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

مع تغير الفصول، يعاني العديد من الأشخاص من انخفاض في الطاقة بجانب العدوى الموسمية مثل الاحتقان ونزلات البرد والأنفلونزا والحساسية، وتتمثل إحدى الطرق البسيطة لإصلاح جهازك المناعى وتحسين الصحة العامة، في تناول مشروبات صحية وبسيطة من مكونات تعزز المناعة وقدرة الجسم على التصدي للعدوى، ومن بين هذه المشروبات الزنجبيل مع الكركم، فكلاهما غنى بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها معززًا مثاليًا للصحة، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول مشروب الزنجبيل والكركم:

يشتهر كلًا من الزنجبيل والكركم بفوائدهما الصحية، حيث يحتوى الزنجبيل على جينجيرول، ذلك المركب الذي له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله رائعًا للهضم ومكافحة الغثيان، ومن ناحية أخرى، فإن الكركم غني بالكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ويدعم صحة المناعة وقد يساعد في تقليل آلام المفاصل، ومزج الزنجبيل مع الكركم يخلق خليطًا قويًا يمكن أن يساعدك على التعامل مع التغيرات الموسمية والوقاية من الأمراض والعدوى.

طريق تحضير مشروب الزنجبيل والكركم

يُفضل استخدام الزنجبيل والكركم الطازج، ويتم تقشيرهم وتقطيعهم إلى قطع صغيرة، وامزج الخليط في الخلاط، مع الماء وعصير الليمون والعسل، حيث يضيف عصير الليمون نكهة منعشة، بينما يمكن أن يوفر العسل حلاوة طبيعية، ويمكن إضافة رشة صغيرة من الفلفل الأسود، فهو يُعزز امتصاص الكركمين من الكركم.

قُم بتصفية المشروب حتى يصبح ناعمًا، وتناوله دافئًا، فهذه المشروبات المركزة لها نكهة قوية وتوفر دفعة فورية من العناصر الغذائية.