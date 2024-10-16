شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان الثدى.. خرافات وحقائق حول المرض يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يُحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدى فى شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف الشهر إلى زيادة الوعى بالمرض وكيف يؤثر على الصحة العامة، ومع ذلك، هناك الكثير من الخرافات المرتبطة بسرطان الثدى، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الخرافات والحقائق الأكثر شيوعًا حول سرطان الثدى، بحسب موقع "تايمز ناو".

خرافات وحقائق حول سرطان الثدى يجب أن تعرفها

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تم تشخيص إصابة نحو 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدى على مستوى العالم.

سرطان الثدى هو أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا لدى النساء، وإنه نوع من السرطان تتطور فيه الخلايا السرطانية فى أحد الثديين أو كليهما.

يبدأ سرطان الثدى عادة فى القنوات أو الفصيصات الموجودة فى الثدى، والفصيصات هى الغدد التى ينتج فيها الحليب، فى حين أن القنوات هى المسارات التى يصل بها الحليب إلى الحلمة من الغدد.

فى حين أن هذه هى المناطق الشائعة لسرطان الثدى، فقد تتطور الخلايا السرطانية أيضًا فى الأنسجة الدهنية أو النسيج الضام الموجود فى الثدى.

ومن بين الخرافات عن سرطان الثدى الخرافة الأولى.. النساء فقط يصبن بسرطان الثدى

الحقيقة.. فى حين أن سرطان الثدى أكثر شيوعًا عند النساء، يمكن أن يصاب به الرجال أيضًا.

سرطان الثدى عند الرجال نادر الحدوث لكنه يحدث عادة عند الرجال الأكبر سنًا ولا ينبغى تجاهله.

الخرافة الثانية.. العثور على كتلة يعنى أنك مصابة بسرطان الثدى

الحقيقة.. ليست كل كتل الثدى سرطانية، العديد من الكتل عبارة عن أكياس حميدة أو أورام ليفية غدية، ومع ذلك يجب تقييم أى كتلة جديدة من قبل الطبيب لاستبعاد السرطان.

الخرافة الثالثة.. سرطان الثدى ينتقل دائمًا فى العائلات

الحقيقة.. معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدى ليس لديهم تاريخ عائلى للمرض، الطفرات الجينية مثل BRCA1 أو BRCA2، تزيد من المخاطر لكن نمط الحياة والعوامل البيئية تلعب أيضًا أدوارًا مهمة.

الخرافة الرابعة.. ارتداء حمالات الصدر ذات الأسلاك يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى

الحقيقة.. لا يوجد دليل علمي يربط بين حمالات الصدر ذات الأسلاك وسرطان الثدي.

تشير هذه الخرافة إلى أن حمالات الصدر تحد من تدفق الغدد الليمفاوية ومع ذلك، لا تظهر الأبحاث أي صلة بين ارتداء حمالات الصدر والإصابة بسرطان الثدي.

الخرافة الخامسة.. استخدام مضادات التعرق يسبب سرطان الثدى

الحقيقة.. لم تجد الدراسات أي صلة مباشرة بين مضادات التعرق وسرطان الثدي، الخرافة تقول إن المواد الكيميائية الموجودة في مزيلات العرق تدخل الجلد وتؤثر على أنسجة الثدي، ولكن لا يوجد دليل قاطع يدعم هذا الادعاء.

الخرافة السادسة.. التصوير الشعاعى للثدى يسبب السرطان بسبب التعرض للإشعاع

الحقيقة.. مستوى الإشعاع المستخدم في التصوير الشعاعي للثدي منخفض للغاية، تفوق فوائد الاكتشاف المبكر بكثير المخاطر الضئيلة للتعرض للإشعاع، وبالتالي، فإن التصوير الشعاعي للثدي أداة فحص آمنة وفعالة.

الخرافة السابعة.. إذا لم يكن لديك أعراض، فأنت لا تعانين من سرطان الثدى

الحقيقة.. يمكن أن يكون سرطان الثدى بدون أعراض خلال المراحل المبكرة، الفحوصات المنتظمة مهمة للكشف المبكر، حيث قد تتطور أعراض مثل الكتل أو التغيرات فى مظهر الثدى فقط فى المراحل اللاحقة.