شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من العدوى مع انخفاض الحرارة وتقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

مع انخفاض درجات الحرارة تدريجياً هذه الأيام، يمثل الطقس البارد صعوبة على الجميع وخاصة الأطفال الصغار، وحسب توجيهات الأطباء فإن الأطفال بالتحديد في حاجة إضافية إلى الحماية عند تقلبات الطقس.

وفقا لموقع " priva. Care"، يحدث انخفاض درجة حرارة الجسم عندما تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية إلى أقل من 35 درجة مئوية، وتشمل الأعراض المبكرة لانخفاض درجة حرارة الجسم الشعور بالرعشة وبرودة في اليدين والقدمين.

5 تدابير للحفاظ على سلامة الأطفال في الطقس المتقلب 1. ارتداء الملابس المناسبة:

من الضروري أن نحافظ على دفء الطفل خلال تقلب الطقس، وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال الصغار، الذين هم أكثر عرضة للبرد، ألبسهم طبقات متعددة من الملابس خاصة مع ساعات الليل التي تنخفض فيها درجات الحرارة أكثر.

2. الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا:

احمى طفلك من نزلات البرد من خلال تشجيعه على غسل يديه بشكل متكرر بالماء والصابون، مع الحرص على الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي، وتعليم الطفل تغطية فمه عند العطس أو السعال باستخدام منديل أو مرفقه.

3. الترطيب حتى مع الطقس البارد:

لا يشعر الناس بالعطش في الطقس البارد، ومع ذلك، من المهم الحفاظ على ترطيب الطفل لتجنب مشاكل مثل الإمساك والصداع، هذا بجانب الشروبات الدافئة التي تساعد على تعزيز مناعته قبل دخول الشتاء.

4. الاعتماد على نظام غذائى متوازن

تأكد من الاعتماد على نظام غذائي متوازن ومغذي للطفل أمر بالغ الأهمية خلال انخفاض درجات الحرارة، لتعزيز جهاز المناعة لديهم، فقد لا يشعر الأطفال بالجوع في الطقس البارد ولكن من المهم الحفاظ على وجبات منتظمة غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز صحتهم، قدم لطفلك أطعمة غنية بفيتامين سي مثل البرتقال والطماطم والخضراوات الخضراء إلى جانب الأطعمة المرطبة مثل البروكلي والقرنبيط والنعناع والزنجبيل.

5. ممارسة الأنشطة الرياضية اليومية:

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة على تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والأمراض الأخرى، تعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تعزيز دفاعات الجسم، مما يحافظ على لياقتك وطفلك واستعدادهما لدرء الأمراض المتكررة.

