شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تساعد فى علاج الالتهابات.. من الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الجسم للإصابة بالالتهاب يعد عملية طبيعية في أجسامنا، وهي آلية دفاعية تعمل على محاربة الإصابات أو العدوى، ومع ذلك، فإن الالتهاب المزمن، عندما لا يهدأ، يمكن أن يلحق الضرر بصحتنا، ويساهم في الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب وحتى السرطان.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع indianexpress، أن الطعام هو سلاح قوي في هذه المعركة، فمن خلال دمج الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي، يمكنك تقليل الالتهاب بشكل كبير وتحسين صحتك العامة، لافتا أن تُرِك الالتهابات دون علاج، يمكن أن تؤثر على جميع أنحاء الجسم، ولذا يجب إدارته لتجنب التالي:

-الالتهاب الحاد مقابل المزمن

الالتهاب الحاد، وهو الاستجابة قصيرة المدى للإصابة، أمر جيد، فهو يساعد الجسم على الشفاء. ومع ذلك، فإن الالتهاب المزمن، يمكن أن يلحق الضرر بالأنسجة السليمة ويؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

-ساحة معركة على مستوى الجسم

لا يقتصر الالتهاب المزمن على منطقة واحدة. بل يمكن أن يؤثر على نظامك بالكامل، مما يسبب التعب والألم وتقلبات المزاج وانخفاض جودة حياتك.

-الضرر الذي يلحق بجهاز المناعة

يمكن أن يؤدي الالتهاب المطول إلى تعطل جهاز المناعة لديك، مما يتسبب في رد فعله المفرط أو خلله. وقد يؤدي هذا إلى أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم أنسجته.

وقدم التقرير، أبرز الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة بالتهابات الجسم، ومنها:

- الأسماك الدهنية

السلمون والماكريل والسردين هي أسماك غنية بأحماض أوميجا 3 ، وهي جاهزة لمحاربة الالتهاب.

- التوت والفراولة

مليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل الالتهابات.

- الخضرلوات الورقية

السبانخ والكرنب والجرجير هي قوى غذائية، مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهاب.

-المكسرات

يوفر اللوز والجوز جرعة صحية من الدهون والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تعمل جميعها معًا لتقليل الالتهاب.

- زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز، مع الدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينول، يوفر خصائص قوية مضادة للالتهابات.

-الكركم

وهو من التوابل النابضة بالحياة، يحتوي على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

- الطماطم

غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يحارب الالتهاب وقد يساعد أيضًا في الحماية من بعض الأمراض.

