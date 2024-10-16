8 أسباب لارتفاع نسبة البروتين في بول النساء الحوامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - أسباب عديدة لظهور البروتين في البول أثناء الحمل تعد أبرزها الإصابة بالالتهابات، والعدوى، وحصوات الكلى و ممارسة التمارين الرياضية الشديدة؛ لذا يعد تحليل البول هو الطريقة التي يستطيع الأطباء من خلالها معرفة ما إذا كانت الحالة الصحية للمرأة الحامل جيدة أو كانت تعاني من بعض المشاكل الصحية

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث" تعد من الأمور التي تثير القلق أثناء هذا الفحص عند النساء الحوامل هو مستوى البروتين في البول أكثر من 300 ملجم/24 ساعة والذي يعد مؤشراً على إصابة الحامل بالبيلة البروتينية.

للحامل إليك أسباب ارتفاع نسبة البروتين في البول، وكيفية علاجه، وما إذا كان بإمكانك منع حدوثه.

تسمم الحمل

تحتاج الحامل إلى القيام بفحوصات ضغط الدم - الصورة من موقع AdobeStock

تسمم الحمل يعد أحد أسباب وجود البروتين في بول النساء الحوامل ومع ذلك، فإن البيلة البروتينية ليست الطريقة الوحيدة لتشخيص تسمم الحمل، فقد تحتاج الحامل إلى بعض الفحوصات الأخرى للتأكد من الإصابة بتسمم الحمل، مثل اختبارات الدم وفحوصات ضغط الدم والموجات فوق الصوتية.

على الجانب الآخر تعاني حوالي 3-8% من النساء الحوامل من تسمم الحمل إلى جانب البيلة البروتينية، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ضغط دم مرتفع

تورم الساقين

صداع

الغثيان والقيء

آلام في المعدة والكتفين ومنطقة أسفل الظهر

ويزداد وزن الجسم حوالي 3-5 كيلوجرامات في الأسبوع.

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متلازمة هيلب

في الحالات الأكثر شدة من تسمم الحمل، قد تواجهين إحدى مضاعفات الحمل تسمى متلازمة هيلب وهي اختصار للحالات الثلاثة التالية.

انحلال الدم أي تدمير خلايا الدم الحمراء التي تعمل على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

أي تدمير خلايا الدم الحمراء التي تعمل على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. ارتفاع إنزيمات الكبد ، أي زيادة مستويات الإنزيم بسبب ضعف وظائف الكبد.

، أي زيادة مستويات الإنزيم بسبب ضعف وظائف الكبد. انخفاض عدد الصفائح الدموية، أي انخفاض مستويات الصفائح الدموية التي تلعب دورًا في عملية تخثر الدم.

تلف الكلى

يعد البروتين الزائد علامة على تلف الكلى، سواء على شكل التهاب كبيبات الكلى أو الفشل الكلوي المزمن وقد تكون كمية الألبومين أو بروتين البول أقل من 30 ملغ / يوم، إلا أنها قد تكون أعلى لدى النساء اللاتي يعانين من أمراض الكلى، فإذا تجاوزت المستويات 300 ملغ / يوم، فقد يكون تلف الكلى شديدًا جدًا وقد تكون الحامل مصابة بالبيلة ألبومينية كبيرة).

سكري الحمل

يعد السبب التالي للبروتين في بول النساء الحوامل هو سكري الحمل، أي زيادة نسبة السكر في الدم لدى النساء الحوامل وتحدث هذه الحالة عادة في الثلث الثاني من الحمل.

قد تصاب الحامل بسكري الحمل إذا لم يكن لديها تاريخ سابق لمرض السكري، أو إذا لم تقم بالتحكم في كمية السكر التي تتناولها خلال فترة الحمل.

التهاب المسالك البولية

تصاب الحامل بالتهاب المسالك البولية ببسبب زيادة بروتين البول والإصابة بعدوى المسالك البولية، وتشمل الأعراض التبول المؤلم، والبول العكر، والحاجة إلى التبول كثيرًا، ويمكن لطبيبك أن يصف لك مضادًا حيويًا لعلاج عدوى المسالك البولية أثناء الحمل بأمان.

أمراض المناعة الذاتية

مرض آخر يجب أن تكوني على دراية به، إذا كنت تعانين من أعراض زيادة بروتين البول أثناء الحمل، وهو مرض المناعة الذاتية، حيث تهاجم الأجسام المضادة الموجودة في الجسم نفسها، بما في ذلك الكبيبة وهي جزء من الكلى الذي يعمل على التخلص من السموم الزائدة من الجسم وإخراج البروتين الزائد عن طريق البول.

الإصابة بالسرطان

السرطان يعد أحد أسباب ارتفاع البروتين في بول الحامل - الصورة من موقع AdobeStock

ووفقاً للدراسات فإن الزيادة الشديدة في البروتين أثناء الحمل، يمكن أن يكون أحد أعراض الإصابة بالسرطان، وهناك عدة أنواع من السرطان قد تتسبب في ظهور هذه الأعراض وتشمل:

سرطان الكلى أو سرطان الخلايا الكلوية

سرطان الرئة

سرطان الثدي

سرطان القولون أو سرطان القولون والمستقيم

سرطان الغدد الليمفاوية

المايلوما المتعددة، وهو السرطان الذي يهاجم خلايا البلازما في نخاع العظام.

علامات الجفاف

على الرغم من أن زيادة بروتين البول لدى النساء الحوامل قد يكون سببها أمراضاً مختلفة، إلا أن هذه الحالة قد تحدث بسبب مشاكل مؤقتة، مثل نقص السوائل والتي يمكن التغلب عليها من خلال تناول كمية كافية من الماء.

على الرغم من أن الأمر يبدو بسيطًا، إلا أنه عليك أن تكوني على دراية بأعراض الجفاف أثناء الحمل وتجنبه؛ لأنه يمكن أن يتداخل مع نمو الجنين.

إذا لزم الأمر، قد يعطيك الطبيب سوائل عبر الوريد لعلاج الجفاف الذي تعانين منه على الفور.

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أعراض بروتين البول عند النساء الحوامل

يجب على الحامل الانتباه إلى آية أعراض قد تظهر عليها وعدم تجاهلها لتفادي الإصابة بأية مضاعفات، وتعد أعراض بروتين البول عند النساء الحوامل كالتالي:

التبول المتكرر

بول رغوي أو فقاعي

نفس قصير

تعب

الغثيان والقيء

تورم الوجه والقدمين والكعب

تورم حول العينين وخاصة في الصباح

قلة الشهية

تشنجات العضلات في الليل.

يجب استشارة الطبيب فورًا إذا شعرت بهذه الأعراض.

علاج بروتين البول لدى النساء الحوامل

تصاب الحامل بزيادة بروتين البول بسبب الإصابة ببعض الأمراض؛ لذلك يجب أن يقوم طبيبك المعالج بتحديد العلاج وفقاً لبعض الفحوصات التي يجب أن تقومي بها وهي كالتالي:

اختبارات الدم الروتينية

فحص الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا

إجراء الخزعة عن طريق فحص عينة من أنسجة الجسم.

مخاطر بروتين البول لدى النساء الحوامل

في النهاية يجب على الحامل عند الإصابة بمشاكل الكلى المختلفة خلال فترة الحمل استشارة الطبيب على الفور، وذلك لأنه إذا لم يتم علاج ارتفاع بروتين البول على الفور، فإن المرض قد يتفاقم ويعرض حياة الحامل للخطر، والتسبب في العديد من مضاعفات للحامل مثل:

الولادة المبكرة

فشل نمو الجنين (IUGR)

سوء تغذية الجنين

طفل يولد بعيوب خلقية

انخفاض الوزن عند الولادة (LBW)

الإجهاض

ولادة جنين ميت.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.