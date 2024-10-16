شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين الإفراط في السكريات والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة نشرت في جامعة سري ونقلتها مجلة Journal of Translational Medicine، أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول السكريات يتعرضون لمخاطر أعلى للإصابة بالاكتئاب والسكري ومشاكل الأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية، حيث تسلط الدراسة الضوء على أهمية الاعتدال في تناول السكر.

ووفقا لموقع hindustantimes الذي قام بنشر الدراسة، موضحا أن النظام الغذائي والتغذية يؤثرن بشكل كبير على صحة الإنسان.



فأظهرت نتائج دراسة أن تناول كميات كبيرة من السكر يرتبط بزيادة الاكتئاب، وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الاعتدال في تناول السكر، وهذا ما جعل الباحثون يقومون بتقسيم المشاركين في الدراسة إلى ثلاث فئات: المهتمون بالصحة، وآكلي اللحوم، ومحبي الحلويات.

-يفضل الأشخاص المهتمون بصحتهم الفواكه والخضراوات على الأطعمة الحيوانية والحلويات.

- يحب آكلي اللحوم معظم الأطعمة، بما في ذلك اللحوم والأسماك وبعض الخضراوات، وكذلك الحلويات.

- يفضل الأشخاص الذين يحبون الحلويات الأطعمة الحلوة والمشروبات السكرية وهم أقل اهتمامًا بالخيارات الصحية مثل الفواكه والخضراوات.

ما تحتاج إلى معرفته

ونظر الباحثون على عينات الدم حيث تم قياس 2923 بروتينًا و168 من المستقلبات لمعرفة كيف تغيرت هذه المستويات في كل مجموعة، ووجدوا أن مجموعة محبي الحلويات كانت لديها علامات دم أضعف للالتهابات ومستويات الجلوكوز، مما يشير إلى مخاطر أعلى للحالات الأيضية والصحة العقلية.



بينما أظهرت مجموعة محبي الحلويات ارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 31% مقارنة بالمجموعات الأخرى، وعلاوة على ذلك، تم العثور على علامات التهاب أعلى، ومستويات الجلوكوز والدهون في مجموعة محبي الحلويات، وفي حين أظهر الأفراد المهتمون بالصحة انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعلى العكس من ذلك، أظهرت المجموعة المهتمة بالصحة انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتؤكد هذه النتائج على الدور المهم الذي تلعبه تفضيلات الطعام في صحتنا على المدى الطويل، وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الاعتدال في تناول السكر لتحسين النتائج الصحية، مما يجعلنا جميعًا مسؤولين عن صحتنا.

"المجموعة التي تحب الحلويات كانت لديها معدلات أعلى من مرض السكري"

وقال البروفيسور نوفار جيفمان، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ المعلوماتية الصحية والطبية الحيوية في جامعة سري، أنه يبدو أن الأطعمة التي تحبها أو تكرهها ترتبط بشكل مباشر بصحتك، فإذا كانت أطعمتك المفضلة هي الكحك والحلويات والمشروبات السكرية، فإن نتائج دراستنا تشير إلى أن هذا قد يكون له آثار سلبية على صحتك.



وأضاف:" لقد وجدنا أن مجموعة محبي الحلويات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 31٪. وجدنا أيضًا أن مجموعة محبي الحلويات لديهم معدلات أعلى من مرض السكري، فضلاً عن حالات القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالمجموعتين الآخرين".