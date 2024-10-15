شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير معروفة لالتهاب ملتحمة العين والان مع تفاصيل الخبر

التهاب ملتحمة العين أو العيون الوردية مشكلة يعانى منها البعض، وهى تظهر بشكل واضح على الجفون وبياض العين، ولها الكثير من الأسباب والعوامل التي تساعد على الإصابة بها، والتي من بينها أن يكون الشخص معرض للإًصابة بالحساسية نتيجة عوامل التحسس لديه، فضلا عن ظهورها مع نزلات البرد والأنفلونزا بشكل واضح، ومع شهور الخريف والربيع ونشاط عمل الحساسية في تلك المواسم.

وفقا لتقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن العيون الملتهبة الوردية، قد تترافق مع الكثير من الأعراض والعلامات منها، الانتفاخ الحاد في الجفون، وكذا تدلى في الجفون بشكل كبير، وخروج السوائل كذلك من العين في كثير من الحالات، وقد تترافق مع أعراض غير معروفة أخرى منها:

جفاف حاد بالعين

حكة شديدة بالعيون

عيون محترقة

شعور بالصداع الحاد

سيلان بالأنف شديد

احتقان بالعين واتلأنف

التهابات حادة في العضلات

حساسية شديدة للضوء ودرجاته

ألم شديد بالعين لا يحتمل

عيون دامعة بشدة في بعض الحالات

الإحساس بوجود جسم داخل العين

تقشر شديد في الجفون والرموش وبينها

يجب علاج هذا الالتهاب وعدم اهماله، وعدم استخدام القطرات المعقمة للعين أو المضادة للالتهاب بدون زيارة المختص، لأن مضاعفاته خطيرة، قد تصل حد التهابات العين والقرنية وقرح بها، وأمراض القرنية المختلفة.