شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. ازاى تشبع من غير ما تاكل كتير؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث متبعو الحميات الغذائية والدايت عن طريقة لتناول الطعام بكمية قليلة وفى نفس الوقت يشعرون بالشبع، وفقًا لخبراء التغذية، من المهم تناول كميات أقل من الطعام، ولكن الأطعمة التي تملأ المعدة في حين أنها توفر لك التغذية الكافية، فهي أيضًا مفيدة في مساعدتك على تحقيق فقدان الوزن المطلوب، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لإنقاص وزنك والشعور بالشبع، بحسب موقع تايمز ناو.



إن تناول طبق أصغر حجمًا لتناول الطعام لن يمنحك شعورًا أكبر بالشبع فحسب، بل سيضمن لك تناول كمية أقل من الطعام.



من المعروف أن تناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. ومع ذلك، فإن تقليل تناول الطعام واتباع نظام غذائي ليس طعامًا على المدى الطويل لأنه يضر بمعايير صحية مختلفة، ويجعلك تشعر بالضعف والتعب ويسبب نقصًا غذائيًا. ومع ذلك، وفقًا لدراسة جديدة، فإن الأنظمة الغذائية المقيدة تساعدك على العيش بصحة جيدة وطويلة الأمد.



إن البحث الذي أجرته المعاهد الأمريكية للصحة لتقليل السعرات الحرارية بنسبة 12 في المائة لمدة عامين على الأقل، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الحمض النووي مما يبطئ الشيخوخة ويقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 15 % ومع ذلك، يصبح من الصعب تقليل السعرات الحرارية إذا لم تشعر بالشبع.



لحسن الحظ، يقول الخبراء إن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الشعور بالشبع دون تناول المزيد من الطعام، والتمتع بصحة جيدة. تتضمن بعض هذه النصائح ما يلي:



تقول دراسات مختلفة أجريت حول هذا الموضوع أن تناول طبق أصغر حجمًا لتناول الطعام لن يمنحك شعورًا أكبر بالشبع فحسب، بل سيضمن لك تناول كمية أقل من الطعام. حتى إذا تناولت حجمًا كبيرًا، فإذا كان الطبق صغيرًا، فسوف تشعر بالرضا حتى مع حصة واحدة، دون الشعور بالحرمان.



وفقًا للخبراء، عند النظر إلى طبقك، يجب أن يكون حوالي الربع من البروتين، وهو المغذيات الكبرى الأكثر إشباعًا - لأنه يساعد على إبطاء عملية الهضم ويقلل من هرمونات الجوع.قبل أن تجلس لتناول الطعام، اشرب الكثير من الماء - ليس فقط للترطيب ولكن أيضًا للشعور بالشبع. وفقًا للدراسات، فإن شرب الماء قبل الوجبة يساعدك على تناول كميات أقل أثناء تلك الوجبة.

يقترح الخبراء أيضًا إضافة بذور الشيا إلى الماء لأنها مليئة بالألياف وتعزز الشعور بالشبع.



هناك أوقات تشعر فيها بالجوع بعد الوجبات، لذا تناول الوجبات الخفيفة، وخاصة الحلويات والكعك ورقائق البطاطس. هذه الأطعمة، وفقًا للخبراء، مليئة بالدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة - تلك التي يتم تكسيرها وامتصاصها بسرعة، مما يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم يتبعه انهيار، مما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى بعد فترة وجيزة.لذا، اختر الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية - مثل الأفوكادو على كعك الشوفان/البسكويت.



لا يفهم معظم الناس العلم وراء العناصر الغذائية وكيف أنها مفيدة في توفير التغذية وإبقائك ممتلئًا. الألياف هي مكون مهم ويجب إضافتها إلى جميع وجباتك لأنها عنصر أساسي للشعور بالشبع.



الألياف هي الجزء غيرلقابل للهضم من الأطعمة النباتية وتساعد على إبطاء عملية الهضم - مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وينظم أمعائك. لذا، بدلاً من الأرز الأبيض والمكرونة، اختر الأرز البنى ومكرونة الحبوب الكاملة.

