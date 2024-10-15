شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لغسيل اليدين.. لماذا يجب تجفيف اليد جيدا من الماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

اغسل يديك بالماء والصابون، أحد أهم النصائح التي اعتدنا الاستماع لها وتطبيقها، من الهام والضروري أن تعتاد هذه العادة الصحية وتجعلها من خطوات يومك الأساسية دون إفراط أو تفريط متعمد.

وفقا لتقرير نشر في موقعinfection control فإن هناك الكثير من الأضرار الصحية التي يخلفها عدم تجفيف اليدين بعد غسلها، ولذلك عليك تجفيف يديك بشكل سليم، من خلال تجفيفهم بأكثر من طريقه:

بعد الانتهاء من غسيل اليدين إستخدم المناشف الورقية وجفف يديك جيدا.

استخدم مجففات الأيدي العادية التي تعتمد على البخار الدافئ وجففها جيدا أيضا.

هناك مجففات لليد باستخدام نفخة هواء عالية.

استخدم منشفة قطنية عادية نظيفة.

لابد من تجفيف اليد جيدا بعد غسلها، وعدم تركها رطبة أو بها بعض المياه، وذلك للأسباب التالية:

ترك اليد رطبة يجعل انتقال البكتيريا أعلى وأقوى.

أعداد البكتريا الناتجه عن فرك يديك يكون أعلى، وبالتالي يحتاج لبيئة جافة لا مياه فيها.

واوضح التقرير أن من أهم فوائد تجفيف اليدين هو منع انتقال البكتيريا وانتشارها والحد من البيئة التي تساعد على نموها وهي البيئة الرطبة الغنية بالمياه، وقد وجد في بحث مخصص أن نسبة البكتيريا في أولئك الذين يغسلون أيديهم دون تجفيفها أعلى بكثير من ممن يجففونها جيدا بعد غسلها.

ومن أبرز فوائد تجفيف اليدين بعد غسلها جيدا أيضا الاهتمام بالصحة الجلدية لأنها ترفع فرص الإصابة بالتشققات الجلدية والخشونة والإكزيما، ومن لديه معامل حساسية يصبح جلد اليد قابل للمشكلات الجلدية بأنواعها، كذلك يصبح ناقل جديد للعدوى بالبكتيريا والفيروسات إذا تركت اليد مبللة، حتى بعد تنظيفها جيدا، كما تنتقل من خلال الأيدي المبتلة الجراثيم والبكتيريا والفطريات إلى الأسطح، وتصبح أصابع اليد عرضة لتكون الفطريات عليها.

ولذلك نصح التقرير بضرورة غسيل اليدين لأكثر من 20 ثانية بالصابون والمياه الجارية، وضرورة تجفيف اليدين بعد هذا الإجراء مباشرة بشكل جيد، قم بتجفيف يديك بين الأصابع وتحت الأظافر واليد كاملة لا تتركها رطبة أبدا.



