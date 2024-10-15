شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى مشروبات الكافيين.. 6 علامات تنبهك لضرورة التقليل منها والان مع تفاصيل الخبر

مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاى وغيرها، أحد المشروبات الشائعة التي يتناولها معظم الناس يوميًا وبانتظام، فهى بمثابة منشط شعبي لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، تمنحهم الطاقة التي يحتاجون إليها لبدء يومهم أو لتجاوز فترة الركود بعد الظهر، ولكن المشكلة هي أنه عند تناول الكافيين بكميات زائدة، يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. الآثار الجانبية للإفراط في تناول مشروبات الكافيين.. وبعض الخطوات البسيطة لتجنبها: هل تشعر بالتوتر والقلق؟

ربما يكون ذلك بسبب تناول كمية زائدة من الكافيين، وفي حين أن فنجان القهوة قد يساعدنا على الشعور بمزيد من اليقظة، إلا أن الإفراط في تناول الكافيين قد يكون له تأثير معاكس، وهذا يعني أنه قد يجعلنا نشعر بالتوتر والقلق في بعض الأحيان، ويحدث هذا عندما يؤثر القهوة على الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب الأرق وسرعة ضربات القلب وارتعاش اليدين، لذلك إذا شعرت بالتوتر بعد تناول جرعة الكافيين، فقد يشير ذلك إلى أنك تتناول أكثر مما يستطيع جسمك تحمله.

فكر في تقليل استهلاكك للمشروبات التي تحتوي على الكافيين، خاصة في فترة ما بعد الظهر أو المساء، حيث قد تستمر التأثيرات لعدة ساعات، ولتقليل احتمالية الشعور بالتوتر، تحول إلى المشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من الكافيين مثل الشاي الأخضر أو أنواع القهوة الخالية من الكافيين.

هل تعاني من مشاكل في النوم؟

قد يكون الكافيين هو السبب، لأنه قد يعطل أيضًا نمط النوم لدينا خاصة إذا تناولناه في وقت متأخر من اليوم، فهو يمنع الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يساعدنا على الاسترخاء والنوم، وقد يؤدي تناول الكافيين قبل وقت قريب من موعد النوم إلى الآرق وصعوبة النوم، مما يجعل من الصعب الحصول على الراحة الهادئة التي نحتاجها.

لذلك، تجنب تناول الكافيين لمدة 6 إلى 8 ساعات على الأقل قبل النوم للسماح لجسمك بالهدوء بشكل طبيعي، وللحصول على مشروب أكثر ملائمة للنوم، جرب شرب شاي الأعشاب المريح مثل البابونج خاصة في المساء.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الكافيين سلبًا على الجهاز الهضمي، فهو يزيد من إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو ارتداد الحمض أو حرقة المعدة، كما أن الكافيين له تأثير ملين خفيف، والإفراط في تناوله قد يسبب الإسهال أو الذهاب المتكرر إلى الحمام، وإذا شعرت باضطراب في معدتك بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين، ففكر في تقليل تناول القهوة، فهي أكثر حمضية من المشروبات الأخرى مثل الشاي الأخضر، كما أن تناول وجبة خفيفة قبل تناول القهوة يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تهيج المعدة.

الصداع الناتج عن الكافيين.. متى يصبح الإفراط في تناوله مشكلة؟

على الرغم من أن الكافيين يوجد غالبًا في أدوية تخفيف الصداع لأنه يساعد في تضييق الأوعية الدموية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب الصداع أو حتى الصداع النصفي، وهذا شائع بشكل خاص عندما نقوم فجأة بتقليل تناولنا المعتاد للكافيين، مما يؤدي إلى أعراض الانسحاب، ولتجنب الصداع المرتبط بالكافيين، حاول الحفاظ على جرعة ثابتة يوميًا من الكافيين بدلاً من التقلب بشكل كبير، فإذا كنت تحاول تقليل تناولك للكافيين، فافعل ذلك تدريجيًا لتقليل احتمالية ظهور أعراض الانسحاب.

سرعة نبضات القلب وارتفاع ضغط دم

قد يؤدي الكافيين إلى زيادة ضغط الدم وزيادة كبيرة في معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص، وفي حين أن غالبية الأشخاص الأصحاء لا يعانون عادةً من أي مشاكل نتيجة لهذا الارتفاع القصير في معدل ضربات القلب، فإن أولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب قد يجدون الأمر مزعجًا، لذلك إذا شعرت بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين بخفقان قلبك أو الشعور بالدوار قليلاً، فيجب أن تفكر في تقليل كمية ما تشربه، واختر جرعات أقل موزعة على مدار اليوم بدلاً من كميات أكبر دفعة واحدة.