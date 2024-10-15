شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة الصحة العالمية.. ما تريد معرفته عن لقاح جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

أثار فيروس جدرى القرود القلق فى العالم أجمع بعد انتشاره فى 16 دولة من الدول الأفريقية حتى الآن، وحدوث وفيات بسببه، وبمناسبة موافقة منظمة الصحة العالمية أمس على لقاح جدرى القرود، من إنتاج شركة بافاريان نورديك للمراهقين نتعرف في هذا التقرير على كل المعلومات اللازمة عن لقاح جدرى القرود.



وبحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي cdc فإن لقاح JYNNEOS هو لقاح مكون من جرعتين تم تطويره للحماية من جدرى القرود والجدري، ويحتاج الأشخاص إلى الحصول على جرعتين من اللقاح للحصول على أفضل حماية ضد جدرى القرود.



يجب إعطاء الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى. ومع ذلك، إذا مر أكثر من 4 أسابيع منذ تلقي الجرعة الأولى، فاحصل على الجرعة الثانية في أقرب وقت ممكن.



ويعد التطعيم أداة مهمة في وقف انتشار جدري القرود. يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم الاستمرار في تجنب ملامسة الجلد للجلد مع شخص مصاب بـالجدرى.في حين أنه من الممكن أن يصاب الأشخاص الذين تعافوا من جدرى القرود مرة أخرى، إلا أن هذا نادر جدًا.



وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حدثت إعادة العدوى في أقل من 0.1٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين أصيبوا بجدري القرود سابقًا.



أيضًا، في المرة الثانية التي أصيبوا فيها بجدرى القرود، كان المرض أخف بشكل عام من المرة الأولى.



ولهذا السبب، لا يُنصح الأشخاص الذين تعافوا بتلقي جرعات لقاح JYNNEOS في هذا الوقت.



وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد جدرى القرود إذا:



كنت قد عرفت أو اشتبهت في التعرض لشخص مصاب بجدرى القرود



أنت معرض لخطر التعرض المهني لفيروسات الأورثوبوكس (على سبيل المثال، بعض الأشخاص الذين يعملون في (مختبر أو مرفق رعاية صحية).

لا يجب أن تحصل على اللقاح إذا:

أصبت برد فعل تحسسي شديد (مثل الحساسية المفرطة) بعد تلقي جرعة سابقة من لقاح JYNNEOS أو أحد مكونات اللقاح.

